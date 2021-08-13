Как правильно варить яйца: всмятку, в мешочек, вкрутую

Яичницу-глазунью и омлеты оставим до лучших времен, а пока учимся правильно варить яйца.

Заметим, что речь идет о куриных яйцах, поскольку их варка, прежде всего ее длительность, отличается от варки перепелиных, индюшиных и других видов яиц.

Выбор яиц

Проверьте яйца на свежесть, для чего опустите их в емкость с холодной водой. Если яйца лежат на дне, значит, они свежие. Если они становятся вертикально, значит, они не первой свежести, но вполне подходят для кулинарной обработки. Если же яйца всплыли на поверхность, отправляйте их в мусорный пакет, не раздумывая.

Как бы это парадоксально ни звучало, для варки не следует брать свежайшие яйца, иначе, очищая их, вместе со скорлупой вы снимете половину белка.

Подготовка к варке

Яйца из холодильника достаньте заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры и не потрескались при варке от резкого перепада температур.

Перед варкой яйца вымойте под проточной водой.

Варка яиц

Варить яйца можно двумя способами, заливая их холодной водой или закладывая в кипящую.

При первом способе подготовленные яйца уложите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она их покрывала полностью, доведите до кипения и варите на среднем огне.

При втором способе воду в кастрюле доведите до кипения, а затем аккуратно при помощи столовой ложки или шумовки опустите в нее яйца и варите при слабом кипении.

Яйца всмятку варятся 3-3,5 минуты, в мешочек – 4-5 минут, вкрутую – 8-10 минут. Это время отсчитывается с момента закипания.

Время варки зависит от величины яиц. Крупные яйца обычно варятся на 1-2 минуты дольше, из чего следует, что закладывать для варки следует яйца одинаковой величины.

Чтобы не пропустить момент окончания варки, пользуйтесь таймерами. Их напоминание поможет вам получить идеальный результат.

Готовые яйца выньте из горячей воды и тут же погрузите на несколько минут в холодную.

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