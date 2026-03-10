Как превратить обычный кусок сала в яркую украинскую закуску с тремя вкусами

Сало tiktok.com_@romayemets

Реклама

Сало — продукт, который в Украине знают и любят веками. Его едят с чесноком, перцем, луком, кладут на хлеб или подают к горячим блюдам. Но современная кулинария постоянно ищет способы освежить традиции.

Именно поэтому в соцсетях все чаще появляются рецепты, которые сочетают классические украинские ингредиенты с эффектной подачей. Фудблогер Рома Емец предложил простой, но эффектный рецепт, а именно, цветное сало с тремя намазываниями, которое имеет праздничный вид и идеально сочетается с борщом или черным хлебом.

Ингредиенты

свежее или слабосоленое сало со шкуркой 400-500 г

Для зеленой намазки

укроп 1 пучок

петрушка 1 пучок

растительное масло 1-2 ч. л

Для желтой намазки

горчица 1-2 ч. л

куркума

Для красной намазки

копченая паприка 1 ч. л

молотый кориандр ½ ч. л

сухой чеснок ½ ч. л

свежий чеснок 1 зубчик

Подача

черный или ржаной хлеб

Приготовление

Основа рецепта — правильная подготовка сала. Для начала кусок нужно нарезать особым способом, который кулинары называют «книжкой». Делаются тонкие слайсы примерно 2-3 мм, но нож не доходит до кожуры и она остается целой и держит все слои вместе. В результате кусок сала раскрывается, как страницы книги и между ними можно выкладывать различные намазки. Зелень нужно мелко нарезать или измельчить в блендере вместе с маслом до пастообразной консистенции. Желтая намазка Смешайте горчицу и куркуму. Красная намазка: смешайте копченую паприку, кориандр и сухой чеснок. По желанию можно добавить свежий измельченный чеснок, если хочется более выраженного вкуса. Когда все намазки готовы, начинайте делать слои.Раскройте кусок сала «книжкой», нанесите намазки на каждый слайс. Чередуйте цвета — зеленый, желтый, красный. Сложите кусок обратно и плотно заверните в пищевую пленку. После этого сало нужно отправить в морозильник, чтобы оно хорошо застыло и держало форму.

Когда сало хорошо остынет, его можно нарезать тонкими кусочками. В разрезе появляется эффектная трехцветная текстура, которая выглядит очень аппетитно.

Реклама

Подача

с черным или ржаным хлебом

к горячему борщу

как часть праздничной мясной тарелки

Такая подача имеет ресторанный вид, хотя готовится буквально за несколько минут.

Иногда для кулинарного «вау» эффекта не нужны сложные ингредиенты или часы у плиты. Достаточно немного фантазии и правильной подачи. Цветное сало с тремя намазками — именно тот случай, когда традиционное украинское блюдо получает современный, стильный вид.