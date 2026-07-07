Мятный сахар tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Иногда именно самые простые рецепты становятся настоящими кулинарными открытиями. Если на огороде или на подоконнике уже разрослась свежая мята, не спешите использовать её только для напитков. На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте ароматного мятного сахара — универсальной заготовке, которая поможет придать знакомым блюдам летние нотки.

Ингредиенты

свежая мята — 100 г (по желанию можно взять и больше)

сахар — 700 г

Приготовление

Сначала мяту нужно тщательно вымыть и хорошо просушить. Затем листики измельчают в блендере вместе с частью сахара. Полученную ароматную зеленую массу смешивают с оставшимся сахаром, чтобы аромат равномерно распределился. После этого смесь выкладывают тонким слоем на противень, застеленный пергаментом, и отправляют в духовку. Сушить мятный сахар нужно при температуре 70–80°C примерно 60 минут, периодически перемешивая, чтобы влага равномерно испарялась. Когда сахар полностью высохнет, его можно ещё раз измельчить в блендере, чтобы текстура стала однородной. Готовый продукт следует пересыпать в чистую сухую банку и плотно закрыть крышкой.

Домашний мятный сахар — это простой способ сохранить аромат лета. Он прекрасно подходит к чаю и домашним лимонадам, придаёт свежесть выпечке, творожникам, блинчикам и лёгким летним десертам.

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