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Как приготовить баклажаны с фаршем на сковороде
Если нужно быстро приготовить основное блюдо или дополнить гарнир, то этот рецепт для вас.
Баклажаны с фаршем получаются очень вкусные и сочные.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- фарш говяжий
- 400 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- растительное масло
- 4 ст. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- орегано
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Баклажаны вымойте, нарежте кубиками, слегка посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.
Помидоры вымойте и натрите на мелкой терке так, чтобы кожица осталась у вас в руке.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем выложите фарш, и жарьте на сильном огне 4-5 минут, помешивая, и разбивая комочки ложкой, пока фарш не поменяет цвет.
Добавьте баклажаны, обжарьте еще 8-10 минут, затем пюре из помидор, паприку, орегано, перец черный молотый, соль, перемешайте и тушите под крышкой около 15 минут, периодически помешивая, до мягкости баклажан.
Советы:
Фарш используйте любой.