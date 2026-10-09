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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
522
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить баклажаны с фаршем на сковороде

Если нужно быстро приготовить основное блюдо или дополнить гарнир, то этот рецепт для вас.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
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Баклажаны с фаршем на сковороде

Баклажаны с фаршем на сковороде / © Credits

Баклажаны с фаршем получаются очень вкусные и сочные.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
фарш говяжий
400 г
лук репчатый
1 шт.
помидоры
2 шт.
чеснок
2 зубчика
растительное масло
4 ст. л.
паприка молотая
0,5 ч. л.
орегано
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Баклажаны вымойте, нарежте кубиками, слегка посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.

  3. Помидоры вымойте и натрите на мелкой терке так, чтобы кожица осталась у вас в руке.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем выложите фарш, и жарьте на сильном огне 4-5 минут, помешивая, и разбивая комочки ложкой, пока фарш не поменяет цвет.

  5. Добавьте баклажаны, обжарьте еще 8-10 минут, затем пюре из помидор, паприку, орегано, перец черный молотый, соль, перемешайте и тушите под крышкой около 15 минут, периодически помешивая, до мягкости баклажан.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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