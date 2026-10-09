Как приготовить баклажаны с фаршем на сковороде

Баклажаны с фаршем получаются очень вкусные и сочные.

Баклажаны вымойте, нарежте кубиками, слегка посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.

Помидоры вымойте и натрите на мелкой терке так, чтобы кожица осталась у вас в руке.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем выложите фарш, и жарьте на сильном огне 4-5 минут, помешивая, и разбивая комочки ложкой, пока фарш не поменяет цвет.