Как приготовить баклажаны в тайском стиле: рецепт оригинального салата

Тайский салат из баклажанов — это восхитительная смесь пикантного, острого, кислого и сладкого, что делает его интересным и необычным.

Этот тайский салат из баклажанов довольно прост в приготовлении — просто запеките несколько полосок баклажанов в духовке в течение 15–20 минут, затем смешайте смесь тайского красного перца, лука-шалота, чеснока, сока лайма и кинзы, зеленого лука, поджаренного арахиса и немного сахара.

Ингредиенты баклажаны 4 шт. кинза(измельченная) 1 пучок зеленый лук(измельченный) несколько перьев арахис 1/2 стакана лук-шалот 1 шт. острый перец 1 шт. зубчик чеснока 1 шт. сахар 1 ч. л. сок лаймов 2 шт. оливковое масло соль перец

Разрежьте баклажаны пополам вдоль, затем нарежьте каждую половину на длинные полоски. Натрите баклажаны со всех сторон оливковым маслом, затем щедро приправьте солью и перцем. Положите полоски баклажана на противень и запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке в течение 15-20 минут, пока баклажаны не подрумянятся и не станут мягкими. Пока баклажаны жарятся, поджарьте арахис на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, пока арахис не подрумянится. Разрежьте пополам лук-шалот вдоль, затем нарежьте шалот поперек на тонкие полумесяцы. Положите лук-шалот в небольшую миску, затем добавьте чили, кинзу, зеленый лук, сок лайма, чеснок, сахар. Взбейте все вместе до однородной массы. Попробуйте и отрегулируйте приправы солью и перцем. Когда баклажаны достаточно остынут, чтобы их можно было держать в руках, нарежьте их пополам или на три части. Положите баклажаны на сервировочное блюдо и сбрызните или обваляйте баклажаны в заправке. Посыпьте сверху арахисом.

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