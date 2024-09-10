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Как приготовить баклажаны в тайском стиле: рецепт оригинального салата

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
358
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить баклажаны в тайском стиле: рецепт оригинального салата

Тайский салат из баклажанов / Фото: Credits

Тайский салат из баклажанов — это восхитительная смесь пикантного, острого, кислого и сладкого, что делает его интересным и необычным.

Этот тайский салат из баклажанов довольно прост в приготовлении — просто запеките несколько полосок баклажанов в духовке в течение 15–20 минут, затем смешайте смесь тайского красного перца, лука-шалота, чеснока, сока лайма и кинзы, зеленого лука, поджаренного арахиса и немного сахара.

Ингредиенты

баклажаны
4 шт.
кинза(измельченная)
1 пучок
зеленый лук(измельченный)
несколько перьев
арахис
1/2 стакана
лук-шалот
1 шт.
острый перец
1 шт.
зубчик чеснока
1 шт.
сахар
1 ч. л.
сок лаймов
2 шт.
оливковое масло
соль
перец
  1. Разрежьте баклажаны пополам вдоль, затем нарежьте каждую половину на длинные полоски. Натрите баклажаны со всех сторон оливковым маслом, затем щедро приправьте солью и перцем. Положите полоски баклажана на противень и запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке в течение 15-20 минут, пока баклажаны не подрумянятся и не станут мягкими. Пока баклажаны жарятся, поджарьте арахис на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, пока арахис не подрумянится.
  2. Разрежьте пополам лук-шалот вдоль, затем нарежьте шалот поперек на тонкие полумесяцы. Положите лук-шалот в небольшую миску, затем добавьте чили, кинзу, зеленый лук, сок лайма, чеснок, сахар. Взбейте все вместе до однородной массы. Попробуйте и отрегулируйте приправы солью и перцем.
  3. Когда баклажаны достаточно остынут, чтобы их можно было держать в руках, нарежьте их пополам или на три части. Положите баклажаны на сервировочное блюдо и сбрызните или обваляйте баклажаны в заправке. Посыпьте сверху арахисом. 

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