Как приготовить банановый пудинг из какао: вкусный рецепт от фуд-блогера

Если у вас в холодильнике завалялись бананы, а кушать их уже никто не хочет, можете сделать из них вкусный пудинг.
Рецептом на своей странице поделилась фуд-блогер Giulia Caggiari, а прекрасная новость в том, что вам не понадобится мука.
Ингредиенты
- Банан
- 3 шт
- Какао
- 50 г
Приготовление:
- Бананы перебейте в блендере или раздавите вилкой и добавьте к ним какао;
- Все хорошо перемешайте;
- Противень застелите пергаментом для выпечки и вылейте на него тесто;
- Запекайте при температуре 160°C, 20 минут.
Советы:
Если хотите, чтобы пудинг был более сладкий, добавьте к нему мед, сахар или подсластитель по вкусу.
Этот рецепт подойдет тем, кто активно занимается спортом и следит за фигурой, а от сладкого отказаться не может.
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