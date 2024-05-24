Как приготовить банановый пудинг из какао: вкусный рецепт от фуд-блогера

Если у вас в холодильнике завалялись бананы, а кушать их уже никто не хочет, можете сделать из них вкусный пудинг.

Рецептом на своей странице поделилась фуд-блогер Giulia Caggiari, а прекрасная новость в том, что вам не понадобится мука.

Ингредиенты Банан 3 шт Какао 50 г

Приготовление:

Бананы перебейте в блендере или раздавите вилкой и добавьте к ним какао;

Все хорошо перемешайте;

Противень застелите пергаментом для выпечки и вылейте на него тесто;

Запекайте при температуре 160°C, 20 минут.

Советы:

Если хотите, чтобы пудинг был более сладкий, добавьте к нему мед, сахар или подсластитель по вкусу.

Этот рецепт подойдет тем, кто активно занимается спортом и следит за фигурой, а от сладкого отказаться не может.

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