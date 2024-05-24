Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить банановый пудинг из какао: вкусный рецепт от фуд-блогера

Как приготовить банановый пудинг из какао: вкусный рецепт от фуд-блогера

Фото: Getty Images/Fotobank

Если у вас в холодильнике завалялись бананы, а кушать их уже никто не хочет, можете сделать из них вкусный пудинг.

Рецептом на своей странице поделилась фуд-блогер Giulia Caggiari, а прекрасная новость в том, что вам не понадобится мука.

Ингредиенты

Банан
3 шт
Какао
50 г

Приготовление:

  • Бананы перебейте в блендере или раздавите вилкой и добавьте к ним какао;
  • Все хорошо перемешайте;
  • Противень застелите пергаментом для выпечки и вылейте на него тесто;
  • Запекайте при температуре 160°C, 20 минут.

Советы:

Если хотите, чтобы пудинг был более сладкий, добавьте к нему мед, сахар или подсластитель по вкусу.

Этот рецепт подойдет тем, кто активно занимается спортом и следит за фигурой, а от сладкого отказаться не может.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация