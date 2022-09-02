Как приготовить бельгийские вафли: рецепт самого вкусного завтрака

По выходным или в праздничные дни горячие бельгийские вафли с шоколадом, сливками или фруктами — это традиция, которую стоит подарить своей семье.

Пошаговый рецепт бельгийских вафель, который мы публикуем, позволяет приготовить тесто для них накануне вечером. Если у вас уже будет готовое тесто, процесс выпекания вафель не займет много времени. Вы можете использовать электрическую вафельницу или классический ее вариант, который нагревается на плите.

Ингредиенты

масло - 6 ст. л.

молоко - 180 мл

сухие дрожжи - 1 ст. л.

светло-коричневый сахар - 1 ст. л.

мука - 245 г

кукурузная мука или полента - 1 ст. л. (можно заменить ложкой обычной муки)

соль - половина чайной ложки

пахта - 240 мл (если вы не можете купить пахту, замените ее тем же количеством молока со столовой ложкой лимонного сока или белого уксуса)

яйцо - 1 шт.

масло для смазки

Приготовление

1. Нагрейте молоко примерно до температуры 30 градусов, затем добавьте дрожжи и щепотку сахара, затем оставьте, пока поверхность молока не покроется крошечными пузырьками.

2. Смешайте сухие ингредиенты: муку, кукурузную муку или поленту, если используете ее, в большую миску.

Добавьте соль и оставшийся сахар и перемешайте.

3. Смешайте влажные ингредиенты: взбейте пахту, растопленное масло и взбитое яйцо. Когда дрожжи будут готовы, взбейте молочную смесь, затем осторожно перемешайте все это с сухими ингредиентами; не переусердствуйте в перемешивании, иначе ваши вафли будут жесткими.

4. Неплотно накройте миску кухонным полотенцем или чем-то подобным и оставьте при комнатной температуре на час или на ночь. Можно убрать смесь в холодильник.

5. Включите духовку на минимум, туда можно класть приготовленные вафли, чтобы они не остывали. Слегка смажьте вафельницу маслом, затем поставьте ее на средний или сильный огонь. Если вы пользуетесь электрической, прежде чем добавлять тесто, убедитесь, что вафельница нагрелась.

6. Налейте ровно столько теста, чтобы покрыть дно вафельных пластин, распределяя его лопаткой и помня, что оно поднимется во время приготовления. Готовьте около 45-60 секунд, пока нижняя сторона не станет золотистой, затем переверните форму и готовьте до четырех минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки с другой стороны. Если у вас электрическая вафельница, следуйте инструкциям производителя.

7. Подавайте сразу или поставьте в духовку, чтобы вафли не остыли, пока вы печете остальные.

Подавайте с любыми дополнениями, которые вам нравятся.

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