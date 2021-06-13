Как приготовить белую спаржу: рецепт от Андрея Величко

Ореховый, глубокий, довольно нежный и утонченный вкус этого блюда не оставит вас равнодушными.

Сезон спаржи в самом разгаре, практически все мои друзья и знакомые уже приготовили блюда с зеленой спаржей, в меню ресторанов появились сезонные блюда, а многие повара даже побывали на полях и фермах, где выращивают этот весенне-летний деликатес. Но, как правило, все готовят зеленую спаржу - это удобно, быстро, вкусно и красиво. И рецепты с ней очень просты и удобны - почистить, проварить и слегка обжарить.

Но почему же гурманы больше ценят белую спаржу?

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Белая спаржа дороже зеленой. Ее сложнее "добывать". Ведь белая - это та же зеленая, которая еще не показалась солнечному свету. Поэтому собирают ее на рассвете, дабы ростки спаржи не увидели солнечный свет, и в них не выработался еще хлорофилл, который покрасит их в зеленый цвет. Собрать такую спаржу гораздо тяжелее - нужно раскопать землю и "добыть" тот самый белый корень. Да и выращивать не так просто - на кусты спаржи насыпают землю, делая кучи, укрывают их черной пленкой, дабы закрыть от солнечного света. И да, белая спаржа совсем не такая фотогеничная, как ее зеленая родственница.

Так почему же ее так ценят гурманы?

Первое и самое главное - вкус! Ореховый, глубокий, довольно нежный и утонченный при этом. Как же приготовить? В Германии, да во всей Западной и Северной Европе, где этот продукт пользуется огромной популярностью, в продаже есть специальные кастрюльки для отваривания такой спаржи. Это довольно высокие и узкие кастрюльки, в которых спаржа может отвариваться вертикально, покрытой водой не до самого конца. У нас тоже можно купить такую посуду, а можно и подобрать из имеющихся на кухне.

Как готовить?

Шаг 1

Спаржу необходимо почистить. И если зеленую спаржу очищают не слишком сильно, чтобы удалить минимально тонкую пленочку, то белую спаржу следует почистить картофелечисткой очень хорошо. Лучше дважды снять тонкую кожицу по всей поверхности. И срезать немного со стороны корня не забудьте. Очищенную спаржу, как правило, хранят до отваривания в подкисленной лимоном или уксусом воде.

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Шаг 2

Отваривание. Соленая вода, 6-7 минут кипения. После можно шоково прекратить процесс приготовления, погрузив в холодную или ледяную воду.

Шаг 3

С чем подавать? Лично мне очень нравится с голландским соусом. А если в этот соус добавить щепотку шафрана, то будет просто восторг. Для того чтобы придать текстуры такому блюду, я добавил немного сладкого бекона - запеченного с тростниковым сахаром или кленовым сиропом.

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И главный совет: не пытайтесь почистить "слегка, чуток, немного" - если не снять достаточно кожицы, готовая белая спаржа может горчить, а это вам может не понравиться. Так что, приятного аппетита!

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Приятного аппетита!

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