- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 3 мин
Как приготовить борщ вкуснее, чем у мамы — рецепт традиционного украинского блюда
Фраза «вкуснее, чем у мамы» обычно звучит как святотатство, однако иногда она имеет право на жизнь, особенно когда речь идет о борще, отточенном до идеала на профессиональной кухне.
Фуд-блогер и шеф Александр Огородник рассказал о рецепте борща, который он готовил для гостей ресторана снова и снова, и который каждый раз вызывал один и тот же вопрос: «А можно еще?»
В Украине борщ — это не просто первое блюдо. Это культурный код, семейная память и тема бесконечных дискуссий. В каждом регионе — свой вариант, в каждой семье — «тот самый».
Однако у ресторанной кухни есть своя суперсила — точность, технологию и баланс вкуса. Именно это отличает борщ «просто вкусный» от борща, который запоминается.
Ингредиенты
Свекла 400 г
Морковь 200 г
Лук 200 г
Капуста 500 г
Картофель 600 г
Бульон
Свиные ребра 1,5 кг (можно заменить на говядину)
Лук 1 шт.
Морковь 2 шт.
Стебли сельдерея 2-3 шт.
Лавровый лист 2-3 шт.
Перец черный горошком 10 шт.
Вода 4 л
Заправка
Томатная паста 210 г (3 треугольника)
Растительное масло 30-50 мл
Соль 1 ч. л
Сахар 3 ст. л
Уксус столовый 3 ст. л
Вода 500 мл
Дополнительно
Фасоль 400 г
Сало 100 г
Чеснок 5-6 зубчиков
Зелень укропа и петрушки по 1 пучку
Соль
Сахар
Перец
Уксус
Подача
Сметана 100 г
Копчение вишневая щепа
Приготовление
Запеченный бульон
Основа этого борща — мощный, концентрированный бульон. Вместо обычной варки свиные ребра сначала запекают вместе с морковью и луком при 220°C в режиме гриль:
усиливает вкус
добавляет глубины и легкой копченой нотки
делает бульон «ресторанным» по характеру
После запекания мясо варится с сельдереем, лавром (обожженным — еще один шефский штрих) и черным перцем. Результат — насыщенный, но чистый вкус без лишней тяжести.
Свекла
В этом борще свекла не «один из овощей», а настоящий солист. Его:
нарезают соломкой
быстро обжаривают
тушат отдельно с томатной пастой, уксусом, сахаром и водой 30 мин.
Благодаря этому:
Свекла полностью раскрывает сладость свеклы
Сохраняет глубокий бордовый цвет
Не «убивается» кислотностью
Важный акцент — качественная томатная паста, именно она дает баланс между кислинкой и солодом.
Карамелизация овощей
Лук и морковь обжариваются со щепоткой соли и сахара, но не для сладости, а для карамельных нот, которые делают вкус борща богаче. Этот этап часто игнорируют дома, но именно он создает «то самое» ресторанное послевкусие.
Финальный аккорд из сала, чеснока и зелени
Настоящий «вау»-эффект — это заправка, которую добавляют в конце:
сало
чеснок
укроп и петрушка
немного воды
Все перебивается до пасты и вводится в борщ перед самым выключением. Это дает:
кремовую текстуру
глубокий аромат
вкус, который «собирается» в единую композицию
Почему борщ должен настояться
Как и любое сложное блюдо, борщ требует времени, минимум — 30 мин. Идеально — ночь в холодильнике. За это время:
вкус становится более глубоким
кислота, соль и сладость выравниваются
борщ «созревает», как хорошее вино
Подача
Отдельная история — копченая сметана. 30 мин на вишневой щепе и обычная сметана превращается в гастрономический акцент, который:
придает аромат
усиливает мясную основу
делает подачу по-настоящему ресторанной
Этот борщ — не о соревновании с маминым. Он об уважении к традиции, умноженном на профессиональную технику.
Запеченный бульон, отдельно тушеная свекла, финальная ароматная паста и терпение — вот формула борща, который хочется есть медленно, молча и с удовольствием.