Как приготовить борщ, вкуснее, чем у мамы / © Credits

Фуд-блогер и шеф Александр Огородник рассказал о рецепте борща, который он готовил для гостей ресторана снова и снова, и который каждый раз вызывал один и тот же вопрос: «А можно еще?»

В Украине борщ — это не просто первое блюдо. Это культурный код, семейная память и тема бесконечных дискуссий. В каждом регионе — свой вариант, в каждой семье — «тот самый».

Однако у ресторанной кухни есть своя суперсила — точность, технологию и баланс вкуса. Именно это отличает борщ «просто вкусный» от борща, который запоминается.

Ингредиенты

Свекла 400 г

Морковь 200 г

Лук 200 г

Капуста 500 г

Картофель 600 г

Бульон

Свиные ребра 1,5 кг (можно заменить на говядину)

Лук 1 шт.

Морковь 2 шт.

Стебли сельдерея 2-3 шт.

Лавровый лист 2-3 шт.

Перец черный горошком 10 шт.

Вода 4 л

Заправка

Томатная паста 210 г (3 треугольника)

Растительное масло 30-50 мл

Соль 1 ч. л

Сахар 3 ст. л

Уксус столовый 3 ст. л

Вода 500 мл

Дополнительно

Фасоль 400 г

Сало 100 г

Чеснок 5-6 зубчиков

Зелень укропа и петрушки по 1 пучку

Соль

Сахар

Перец

Уксус

Подача

Сметана 100 г

Копчение вишневая щепа

Приготовление

Запеченный бульон

Основа этого борща — мощный, концентрированный бульон. Вместо обычной варки свиные ребра сначала запекают вместе с морковью и луком при 220°C в режиме гриль:

усиливает вкус

добавляет глубины и легкой копченой нотки

делает бульон «ресторанным» по характеру

После запекания мясо варится с сельдереем, лавром (обожженным — еще один шефский штрих) и черным перцем. Результат — насыщенный, но чистый вкус без лишней тяжести.

Свекла

В этом борще свекла не «один из овощей», а настоящий солист. Его:

нарезают соломкой

быстро обжаривают

тушат отдельно с томатной пастой, уксусом, сахаром и водой 30 мин.

Благодаря этому:

Свекла полностью раскрывает сладость свеклы

Сохраняет глубокий бордовый цвет

Не «убивается» кислотностью

Важный акцент — качественная томатная паста, именно она дает баланс между кислинкой и солодом.

Карамелизация овощей

Лук и морковь обжариваются со щепоткой соли и сахара, но не для сладости, а для карамельных нот, которые делают вкус борща богаче. Этот этап часто игнорируют дома, но именно он создает «то самое» ресторанное послевкусие.

Финальный аккорд из сала, чеснока и зелени

Настоящий «вау»-эффект — это заправка, которую добавляют в конце:

сало

чеснок

укроп и петрушка

немного воды

Все перебивается до пасты и вводится в борщ перед самым выключением. Это дает:

кремовую текстуру

глубокий аромат

вкус, который «собирается» в единую композицию

Почему борщ должен настояться

Как и любое сложное блюдо, борщ требует времени, минимум — 30 мин. Идеально — ночь в холодильнике. За это время:

вкус становится более глубоким

кислота, соль и сладость выравниваются

борщ «созревает», как хорошее вино

Подача

Отдельная история — копченая сметана. 30 мин на вишневой щепе и обычная сметана превращается в гастрономический акцент, который:

придает аромат

усиливает мясную основу

делает подачу по-настоящему ресторанной

Этот борщ — не о соревновании с маминым. Он об уважении к традиции, умноженном на профессиональную технику.

Запеченный бульон, отдельно тушеная свекла, финальная ароматная паста и терпение — вот формула борща, который хочется есть медленно, молча и с удовольствием.