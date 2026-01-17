ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
3 мин

Как приготовить борщ вкуснее, чем у мамы — рецепт традиционного украинского блюда

Фраза «вкуснее, чем у мамы» обычно звучит как святотатство, однако иногда она имеет право на жизнь, особенно когда речь идет о борще, отточенном до идеала на профессиональной кухне.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как приготовить борщ, вкуснее, чем у мамы

Как приготовить борщ, вкуснее, чем у мамы / © Credits

Фуд-блогер и шеф Александр Огородник рассказал о рецепте борща, который он готовил для гостей ресторана снова и снова, и который каждый раз вызывал один и тот же вопрос: «А можно еще?»

В Украине борщ — это не просто первое блюдо. Это культурный код, семейная память и тема бесконечных дискуссий. В каждом регионе — свой вариант, в каждой семье — «тот самый».

Однако у ресторанной кухни есть своя суперсила — точность, технологию и баланс вкуса. Именно это отличает борщ «просто вкусный» от борща, который запоминается.

Ингредиенты

  • Свекла 400 г

  • Морковь 200 г

  • Лук 200 г

  • Капуста 500 г

  • Картофель 600 г

Бульон

  • Свиные ребра 1,5 кг (можно заменить на говядину)

  • Лук 1 шт.

  • Морковь 2 шт.

  • Стебли сельдерея 2-3 шт.

  • Лавровый лист 2-3 шт.

  • Перец черный горошком 10 шт.

  • Вода 4 л

Заправка

  • Томатная паста 210 г (3 треугольника)

  • Растительное масло 30-50 мл

  • Соль 1 ч. л

  • Сахар 3 ст. л

  • Уксус столовый 3 ст. л

  • Вода 500 мл

Дополнительно

  • Фасоль 400 г

  • Сало 100 г

  • Чеснок 5-6 зубчиков

  • Зелень укропа и петрушки по 1 пучку

  • Соль

  • Сахар

  • Перец

  • Уксус

Подача

  • Сметана 100 г

  • Копчение вишневая щепа

Приготовление

Запеченный бульон

Основа этого борща — мощный, концентрированный бульон. Вместо обычной варки свиные ребра сначала запекают вместе с морковью и луком при 220°C в режиме гриль:

  • усиливает вкус

  • добавляет глубины и легкой копченой нотки

  • делает бульон «ресторанным» по характеру

После запекания мясо варится с сельдереем, лавром (обожженным — еще один шефский штрих) и черным перцем. Результат — насыщенный, но чистый вкус без лишней тяжести.

Свекла

В этом борще свекла не «один из овощей», а настоящий солист. Его:

  • нарезают соломкой

  • быстро обжаривают

  • тушат отдельно с томатной пастой, уксусом, сахаром и водой 30 мин.

Благодаря этому:

  • Свекла полностью раскрывает сладость свеклы

  • Сохраняет глубокий бордовый цвет

  • Не «убивается» кислотностью

Важный акцент — качественная томатная паста, именно она дает баланс между кислинкой и солодом.

Карамелизация овощей

Лук и морковь обжариваются со щепоткой соли и сахара, но не для сладости, а для карамельных нот, которые делают вкус борща богаче. Этот этап часто игнорируют дома, но именно он создает «то самое» ресторанное послевкусие.

Финальный аккорд из сала, чеснока и зелени

Настоящий «вау»-эффект — это заправка, которую добавляют в конце:

  • сало

  • чеснок

  • укроп и петрушка

  • немного воды

Все перебивается до пасты и вводится в борщ перед самым выключением. Это дает:

  • кремовую текстуру

  • глубокий аромат

  • вкус, который «собирается» в единую композицию

Почему борщ должен настояться

Как и любое сложное блюдо, борщ требует времени, минимум — 30 мин. Идеально — ночь в холодильнике. За это время:

  • вкус становится более глубоким

  • кислота, соль и сладость выравниваются

  • борщ «созревает», как хорошее вино

Подача

Отдельная история — копченая сметана. 30 мин на вишневой щепе и обычная сметана превращается в гастрономический акцент, который:

  • придает аромат

  • усиливает мясную основу

  • делает подачу по-настоящему ресторанной

Этот борщ — не о соревновании с маминым. Он об уважении к традиции, умноженном на профессиональную технику.

Запеченный бульон, отдельно тушеная свекла, финальная ароматная паста и терпение — вот формула борща, который хочется есть медленно, молча и с удовольствием.

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie