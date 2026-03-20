Бренди-снапс

Бренди-снапс — это классический британский десерт, который покоряет сочетанием хрустящей основы и нежной кремовой начинки. Он легкий в приготовлении, имеет невероятно эффектный вид и мгновенно добавляет праздничного настроения любому столу.

Королевский шеф Даррен МакГреди рассказал о рецепте десерта, который готовил для королевы во время летних чаепитий во дворце. И даже если вы не планируете королевское мероприятие, этот десерт способен произвести впечатление на друзей и семью.

Ингредиенты

Для хрустящих трубочек

несоленое масло ½ стакана

светлый коричневый сахар ½ стакана

золотой сироп ½ стакана

пшеничная мука ½ стакана

молотый имбирь ½ ч. л

Для крема

жирные сливки 2 стакана

сахар ¼ стакана

бренди 2 ч. л

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень силиконовыми ковриками. В маленькой кастрюле растопите масло, сахар и золотой сироп, помешивайте до гладкой консистенции, но не доводите до кипения. Добавьте муку и имбирь, взбейте до однородной пасты. Выложите по чайной ложке смеси на противень, оставьте место для растекания. Выпекайте 5 мин до золотистого цвета. Дайте немного остыть, поднимите лопаткой и осторожно переверните. Осторожно сверните их вокруг ручки деревянной ложки, маленькой скалки или специальной формы-конуса. Дайте остыть примерно 1 мин и снимите форму. Взбейте сливки с сахаром и бренди до устойчивых пиков. Перед подачей наполните кремом хрустящие трубочки с помощью кондитерского мешка.

Советы от королевского шефа

Смесь не должна закипать, иначе десерт потеряет нежность.

Используйте силиконовый коврик для равномерного выпекания.

Трубочки можно наполнить взбитыми сливками, мороженым или сочетать с ягодами.

Бренди-снапс — не только десерт, а маленькая королевская традиция, которую можно воспроизвести у себя дома. Хрустящие, нежные и изысканные, они покоряют своей простотой и вкусом, способны сделать любой обед настоящим праздником.