Любимый десерт Елизаветы II — как приготовить Бренди-снапс от королевского шефа
Только представьте себе легкие, хрустящие трубочки с нежным кремом, которые когда-то подавали для королевы во время послеобеденного чая в Букингемском дворце.
Бренди-снапс — это классический британский десерт, который покоряет сочетанием хрустящей основы и нежной кремовой начинки. Он легкий в приготовлении, имеет невероятно эффектный вид и мгновенно добавляет праздничного настроения любому столу.
Королевский шеф Даррен МакГреди рассказал о рецепте десерта, который готовил для королевы во время летних чаепитий во дворце. И даже если вы не планируете королевское мероприятие, этот десерт способен произвести впечатление на друзей и семью.
Ингредиенты
Для хрустящих трубочек
несоленое масло ½ стакана
светлый коричневый сахар ½ стакана
золотой сироп ½ стакана
пшеничная мука ½ стакана
молотый имбирь ½ ч. л
Для крема
жирные сливки 2 стакана
сахар ¼ стакана
бренди 2 ч. л
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень силиконовыми ковриками.
В маленькой кастрюле растопите масло, сахар и золотой сироп, помешивайте до гладкой консистенции, но не доводите до кипения.
Добавьте муку и имбирь, взбейте до однородной пасты.
Выложите по чайной ложке смеси на противень, оставьте место для растекания.
Выпекайте 5 мин до золотистого цвета.
Дайте немного остыть, поднимите лопаткой и осторожно переверните.
Осторожно сверните их вокруг ручки деревянной ложки, маленькой скалки или специальной формы-конуса.
Дайте остыть примерно 1 мин и снимите форму.
Взбейте сливки с сахаром и бренди до устойчивых пиков.
Перед подачей наполните кремом хрустящие трубочки с помощью кондитерского мешка.
Советы от королевского шефа
Смесь не должна закипать, иначе десерт потеряет нежность.
Используйте силиконовый коврик для равномерного выпекания.
Трубочки можно наполнить взбитыми сливками, мороженым или сочетать с ягодами.
Бренди-снапс — не только десерт, а маленькая королевская традиция, которую можно воспроизвести у себя дома. Хрустящие, нежные и изысканные, они покоряют своей простотой и вкусом, способны сделать любой обед настоящим праздником.