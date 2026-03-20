Любимый десерт Елизаветы II — как приготовить Бренди-снапс от королевского шефа

Только представьте себе легкие, хрустящие трубочки с нежным кремом, которые когда-то подавали для королевы во время послеобеденного чая в Букингемском дворце.

Бренди-снапс youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

Бренди-снапс — это классический британский десерт, который покоряет сочетанием хрустящей основы и нежной кремовой начинки. Он легкий в приготовлении, имеет невероятно эффектный вид и мгновенно добавляет праздничного настроения любому столу.

Королевский шеф Даррен МакГреди рассказал о рецепте десерта, который готовил для королевы во время летних чаепитий во дворце. И даже если вы не планируете королевское мероприятие, этот десерт способен произвести впечатление на друзей и семью.

Ингредиенты

Для хрустящих трубочек

  • несоленое масло ½ стакана

  • светлый коричневый сахар ½ стакана

  • золотой сироп ½ стакана

  • пшеничная мука ½ стакана

  • молотый имбирь ½ ч. л

Для крема

  • жирные сливки 2 стакана

  • сахар ¼ стакана

  • бренди 2 ч. л

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень силиконовыми ковриками.

  2. В маленькой кастрюле растопите масло, сахар и золотой сироп, помешивайте до гладкой консистенции, но не доводите до кипения.

  3. Добавьте муку и имбирь, взбейте до однородной пасты.

  4. Выложите по чайной ложке смеси на противень, оставьте место для растекания.

  5. Выпекайте 5 мин до золотистого цвета.

  6. Дайте немного остыть, поднимите лопаткой и осторожно переверните.

  7. Осторожно сверните их вокруг ручки деревянной ложки, маленькой скалки или специальной формы-конуса.

  8. Дайте остыть примерно 1 мин и снимите форму.

  9. Взбейте сливки с сахаром и бренди до устойчивых пиков.

  10. Перед подачей наполните кремом хрустящие трубочки с помощью кондитерского мешка.

Советы от королевского шефа

  • Смесь не должна закипать, иначе десерт потеряет нежность.

  • Используйте силиконовый коврик для равномерного выпекания.

  • Трубочки можно наполнить взбитыми сливками, мороженым или сочетать с ягодами.

Бренди-снапс — не только десерт, а маленькая королевская традиция, которую можно воспроизвести у себя дома. Хрустящие, нежные и изысканные, они покоряют своей простотой и вкусом, способны сделать любой обед настоящим праздником.

Следующая публикация

