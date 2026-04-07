Как приготовить брюссельскую капусту во вкусном кремовом соусе
Брюссельская капуста — продукт, который либо любят, либо долго учатся любить. Но у этотого рецепта все шансы изменить правила игры.
В мире, где мы все чаще ищем баланс между скоростью приготовления и вкусом ресторанного уровня, овощи переживают настоящий ренессанс. И брюссельская капуста — не исключение. Благодаря правильной текстуре, температуре и соусу она превращается из «детского страха» в блюдо, которое хочется подать даже к праздничному столу. Фудблогер и автор страницы lypovva предложила именно такой вариант, доступный, быстрый и одновременно изысканный.
Ингредиенты
брюссельская капуста 300 г
соль
перец
сушеный чеснок
масло 1 ст. л
Для соуса
сливочное масло 15 г
лук 1 шт.
чеснок 1-2 зубчика
вода 100 мл
бульонный кубик ½ шт.
крем-сыр 80 г
горчица в зернах 1 ст. л
мед 1 ст. л
петрушка
Приготовление
Брюссельская капуста
Капусту нужно разрезать пополам, приправить специями и слегка сбрызнуть маслом.
Далее переходите к запеканию в аэрогриле при 180°C, 9-10 мин или в духовке при 190°C, 10-15 мин.
Именно этот этап отвечает за текстуру, снаружи образуется румяная корочка, а внутри капуста остается нежной.
Соус
Сначала на сливочном масле обжарьте лук и чеснок до мягкости.
Далее добавьте воду с растворенным бульонным кубиком, крем-сыром, горчицей и медом.
В результате получается соус, который сочетает кремовую нежность, легкую пикантность и деликатную сладость.
Финальный аккорд
К соусу добавьте запеченную капусту и протушите несколько минут, чтобы она полностью покрылась кремовой текстурой.
Сверху посыпьте свежей петрушкой, которая придаст блюду легкости и свежести.
Иногда достаточно одного удачного рецепта, чтобы изменить отношение к знакомым продуктам. Брюссельская капуста в кремовом соусе — именно та история, простая, уютная и одновременно очень вкусная и ароматная.