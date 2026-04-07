Как приготовить брюссельскую капусту во вкусном кремовом соусе

Брюссельская капуста в соусе tiktok.com/@lypovva

В мире, где мы все чаще ищем баланс между скоростью приготовления и вкусом ресторанного уровня, овощи переживают настоящий ренессанс. И брюссельская капуста — не исключение. Благодаря правильной текстуре, температуре и соусу она превращается из «детского страха» в блюдо, которое хочется подать даже к праздничному столу. Фудблогер и автор страницы lypovva предложила именно такой вариант, доступный, быстрый и одновременно изысканный.

Брюссельская капуста в соусе tiktok.com/@lypovva

Ингредиенты

брюссельская капуста 300 г

соль

перец

сушеный чеснок

масло 1 ст. л

Для соуса

сливочное масло 15 г

лук 1 шт.

чеснок 1-2 зубчика

вода 100 мл

бульонный кубик ½ шт.

крем-сыр 80 г

горчица в зернах 1 ст. л

мед 1 ст. л

петрушка

Приготовление

Брюссельская капуста

Капусту нужно разрезать пополам, приправить специями и слегка сбрызнуть маслом. Далее переходите к запеканию в аэрогриле при 180°C, 9-10 мин или в духовке при 190°C, 10-15 мин. Именно этот этап отвечает за текстуру, снаружи образуется румяная корочка, а внутри капуста остается нежной.

Соус

Сначала на сливочном масле обжарьте лук и чеснок до мягкости. Далее добавьте воду с растворенным бульонным кубиком, крем-сыром, горчицей и медом.

В результате получается соус, который сочетает кремовую нежность, легкую пикантность и деликатную сладость.

Финальный аккорд

К соусу добавьте запеченную капусту и протушите несколько минут, чтобы она полностью покрылась кремовой текстурой. Сверху посыпьте свежей петрушкой, которая придаст блюду легкости и свежести.

Иногда достаточно одного удачного рецепта, чтобы изменить отношение к знакомым продуктам. Брюссельская капуста в кремовом соусе — именно та история, простая, уютная и одновременно очень вкусная и ароматная.