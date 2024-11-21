Как приготовить бульонные кубики из овощных остатков: необычный рецепт

Мало кто задумывается, сколько потенциально полезного мы выбрасываем в помойку каждый день. Но даже обычные овощные отходы можно превратить в нечто полезное и функциональное.
Вместо того чтобы выбрасывать остатки овощей, на странице spicymoustache рассказали, как использовать их для приготовления домашних бульонных кубиков. Это удобный способ придать блюдам более глубокий вкус и аромат.
Ингредиенты
- Овощные остатки (кожура моркови, стебли брокколи, лук, грибы, листья цветной капусты и т.п.)
- 1 кг
- Чеснок
- 4 зубчика
- Соль
- 1 ч. л
- Пищевые дрожжи
- 1 ч. л
- Травы и специи
- Перец
- Оливковое масло
- 2 ст. л
Приготовление:
- Соберите все остатки овощей, убедитесь, что они чистые и съедобные. Нарежьте на небольшие кусочки.
- Разогрейте оливковое масло и обжарьте все до мягкости. Это позволяет овощам отдать максимум вкуса, одновременно испаряя лишнюю влагу.
- Дайте овощам немного остыть, затем переложите в блендер. Добавьте чеснок, специи, травы, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
- Высыпьте полученное пюре в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Поместите в морозильную камеру до полного замерзания.
- Замороженное пюре нарежьте на кубики. Вы можете завернуть их в пергамент или хранить в герметичном контейнере в морозилке.
Такие кубики идеально подходят для супов, соусов или ризотто.
Попробуйте сделать такие кубики и вы уже никогда не вернетесь к магазинным приправам.
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