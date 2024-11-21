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Как приготовить бульонные кубики из овощных остатков: необычный рецепт

Как приготовить бульонные кубики из овощных остатков: необычный рецепт

Овощной бульонный кубик / Фото: Credits

Мало кто задумывается, сколько потенциально полезного мы выбрасываем в помойку каждый день. Но даже обычные овощные отходы можно превратить в нечто полезное и функциональное.

Вместо того чтобы выбрасывать остатки овощей, на странице spicymoustache рассказали, как использовать их для приготовления домашних бульонных кубиков. Это удобный способ придать блюдам более глубокий вкус и аромат.

Ингредиенты

Овощные остатки (кожура моркови, стебли брокколи, лук, грибы, листья цветной капусты и т.п.)
1 кг
Чеснок
4 зубчика
Соль
1 ч. л
Пищевые дрожжи
1 ч. л
Травы и специи
Перец
Оливковое масло
2 ст. л

Приготовление:

  1. Соберите все остатки овощей, убедитесь, что они чистые и съедобные. Нарежьте на небольшие кусочки.
  2. Разогрейте оливковое масло и обжарьте все до мягкости. Это позволяет овощам отдать максимум вкуса, одновременно испаряя лишнюю влагу.
  3. Дайте овощам немного остыть, затем переложите в блендер. Добавьте чеснок, специи, травы, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
  4. Высыпьте полученное пюре в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Поместите в морозильную камеру до полного замерзания.
  5. Замороженное пюре нарежьте на кубики. Вы можете завернуть их в пергамент или хранить в герметичном контейнере в морозилке.

Такие кубики идеально подходят для супов, соусов или ризотто.

Попробуйте сделать такие кубики и вы уже никогда не вернетесь к магазинным приправам.

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