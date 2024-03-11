Как приготовить "черную икру" из семян чиа: пошаговый рецепт

Если вам надоели традиционные блюда и вы ищете что-то новое и интересное для вашего стола, то одним из способов разнообразить меню – это приготовить черную икру из семян чиа.
Вспомнив об этом блюде, экоблогер Ирина Сербин вдохновила своих читателей на странице в Instagram, где поделилась рецептом. Не нужно тратить часы на приготовление – этот рецепт "черной икры" с чиа поражает своей простотой и быстротой.
Ингредиенты
- Чиа
- 3 ст.л.
- Нори
- 1 лист
- Вода
- 5 ст.л.
- Соевый соус
- 2 ст.л.
- Льняное масло (или масло печени трески)
- 1 ст.л.
Приготовление
В блендере смешайте листья нори с водой. Добавьте чиа, соевый соус и масло из печени трески (или льняное масло).
Готово. Результат – вкусная, полезная и оригинальная закуска, которую можно использовать как дополнение к блюдам.
Совет
Дайте немного настояться, чтобы икринки набрали больший аромат.
Читайте также:
- Свекольная икра: рецепт пикантной закуски
- Кабачковая икра: классический рецепт
- Икра из баклажанов: рецепт от Андрея Величко
- Рецепт ленивых вареников с маком: вкусно и быстро
- Картофельные блины: отличный рецепт для завтрака