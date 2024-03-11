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Как приготовить "черную икру" из семян чиа: пошаговый рецепт

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
146 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
223
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить "черную икру" из семян чиа: пошаговый рецепт

Икра из семян чиа / Фото: Credits

Если вам надоели традиционные блюда и вы ищете что-то новое и интересное для вашего стола, то одним из способов разнообразить меню – это приготовить черную икру из семян чиа.

Вспомнив об этом блюде, экоблогер Ирина Сербин вдохновила своих читателей на странице в Instagram, где поделилась рецептом. Не нужно тратить часы на приготовление – этот рецепт "черной икры" с чиа поражает своей простотой и быстротой.

Ингредиенты

Чиа
3 ст.л.
Нори
1 лист
Вода
5 ст.л.
Соевый соус
2 ст.л.
Льняное масло (или масло печени трески)
1 ст.л.

Приготовление

В блендере смешайте листья нори с водой. Добавьте чиа, соевый соус и масло из печени трески (или льняное масло).

Готово. Результат – вкусная, полезная и оригинальная закуска, которую можно использовать как дополнение к блюдам.

Совет

Дайте немного настояться, чтобы икринки набрали больший аромат.

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