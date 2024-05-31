Как приготовить чесночный хлеб: вкусный рецепт от фуд-блогера

Этот рецепт сочетает в себе идеально мягкий хлеб с ароматным чесночным маслом и сырной "шапкой", а в результате получается хрустящее, расплавленное, сырно-чесночное совершенство.

Фуд-блогера Katarina Cermelj можно назвать королевой вкусных и простых рецептов, недавно она опубликовала на своей странице интересный рецепт чесночного хлеба.

Ингредиенты Хлеб Сливочное масло Оливковое масло Чеснок Сыр пармезан Сыр моцарелла Петрушка Соль Перец

Приготовление:

В форму для выпечки добавьте чеснок и оливковое масло;

Запеките чеснок около 10 мин. в духовке, разогретой до 180°C;

Достаньте запеченные зубчики чеснока, смешайте вилкой со сливочным маслом, перцем, солью и петрушкой;

Разрежьте хлеб пополам и каждую половинку намажьте маслом и измельченным чесноком;

Посыпьте пармезаном и моцареллой;

Приправьте солью, перцем и петрушкой;

Разогрейте духовку до 190°C;

Выпекайте 10-12 минут до золотистого цвета, чтобы расплавился сыр;

Советы:

Автор не предоставляет точного количества продуктов, ведь отмечает, что в этом рецепте все нужно делать по вкусу.

Хлеб становится очень хрустящим в духовке, но мягким и рыхлым внутри, а чесночное масло идеально сочетается с расплавленным сыром.

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