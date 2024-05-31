Как приготовить чесночный хлеб: вкусный рецепт от фуд-блогера

Этот рецепт сочетает в себе идеально мягкий хлеб с ароматным чесночным маслом и сырной "шапкой", а в результате получается хрустящее, расплавленное, сырно-чесночное совершенство.
Фуд-блогера Katarina Cermelj можно назвать королевой вкусных и простых рецептов, недавно она опубликовала на своей странице интересный рецепт чесночного хлеба.
Ингредиенты
- Хлеб
- Сливочное масло
- Оливковое масло
- Чеснок
- Сыр пармезан
- Сыр моцарелла
- Петрушка
- Соль
- Перец
Приготовление:
- В форму для выпечки добавьте чеснок и оливковое масло;
- Запеките чеснок около 10 мин. в духовке, разогретой до 180°C;
- Достаньте запеченные зубчики чеснока, смешайте вилкой со сливочным маслом, перцем, солью и петрушкой;
- Разрежьте хлеб пополам и каждую половинку намажьте маслом и измельченным чесноком;
- Посыпьте пармезаном и моцареллой;
- Приправьте солью, перцем и петрушкой;
- Разогрейте духовку до 190°C;
- Выпекайте 10-12 минут до золотистого цвета, чтобы расплавился сыр;
Советы:
Автор не предоставляет точного количества продуктов, ведь отмечает, что в этом рецепте все нужно делать по вкусу.
Хлеб становится очень хрустящим в духовке, но мягким и рыхлым внутри, а чесночное масло идеально сочетается с расплавленным сыром.
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