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Как приготовить чесночный хлеб: вкусный рецепт от фуд-блогера

Как приготовить чесночный хлеб: вкусный рецепт от фуд-блогера

Как приготовить чесночный хлеб / Фото: Credits

Этот рецепт сочетает в себе идеально мягкий хлеб с ароматным чесночным маслом и сырной "шапкой", а в результате получается хрустящее, расплавленное, сырно-чесночное совершенство.

Фуд-блогера Katarina Cermelj можно назвать королевой вкусных и простых рецептов, недавно она опубликовала на своей странице интересный рецепт чесночного хлеба.

Ингредиенты

Хлеб
Сливочное масло
Оливковое масло
Чеснок
Сыр пармезан
Сыр моцарелла
Петрушка
Соль
Перец

Приготовление:

  • В форму для выпечки добавьте чеснок и оливковое масло;
  • Запеките чеснок около 10 мин. в духовке, разогретой до 180°C;
  • Достаньте запеченные зубчики чеснока, смешайте вилкой со сливочным маслом, перцем, солью и петрушкой;
  • Разрежьте хлеб пополам и каждую половинку намажьте маслом и измельченным чесноком;
  • Посыпьте пармезаном и моцареллой;
  • Приправьте солью, перцем и петрушкой;
  • Разогрейте духовку до 190°C;
  • Выпекайте 10-12 минут до золотистого цвета, чтобы расплавился сыр;

Советы:

Автор не предоставляет точного количества продуктов, ведь отмечает, что в этом рецепте все нужно делать по вкусу.

Хлеб становится очень хрустящим в духовке, но мягким и рыхлым внутри, а чесночное масло идеально сочетается с расплавленным сыром.

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