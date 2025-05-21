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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить чевапчичи: домашний рецепт маленьких балканских колбасок

Чевапчичи – это маленькие колбаски из мясного фарша, которые можно пожарить на сковороде или запечь в духовке.

Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Чевапчичи

Чевапчичи / © Credits

Добавьте в мясо необычный ингредиент – соду, которая сделает блюдо сочным и нежным. Подайте с большим количеством нарезанного полукольцами лука или с гарниром из овощей.

Ингредиенты

говядина (мякоть)
400 г
свинина (мякоть)
400 г
репчатый лук
2 шт.
вода минеральная газированная
50 мл
паприка молотая
1 ч. л.
приправа «карри»
1 ч. л.
перец черный молотый
сода
щепотка
соль
растительное масло

  1. Лук очистите и мелко нарежьте.

  2. Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на небольшие кусочки и пропустите через мясорубку.

  3. Добавьте лук, паприку, карри, перец черный молотый, соду, соль влейте газированную воду, перемешайте и несколько раз хорошо отбейте до однородной консистенции.

  4. Сверните в ком, обмажьте растительным маслом, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

  5. Готовый фарш выложите в кондитерский рукав и сформируйте колбаски длиной 6-8 сантиметров.

  6. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте чевапчичи до готовности, периодически переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились.

Советы:

  • Использовать можно готовый фарш.

  • Колбаски можно сформировать руками, смоченными в воде.

Дата публикации
Количество просмотров
142
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