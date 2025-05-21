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Как приготовить чевапчичи: домашний рецепт маленьких балканских колбасок
Чевапчичи – это маленькие колбаски из мясного фарша, которые можно пожарить на сковороде или запечь в духовке.
Добавьте в мясо необычный ингредиент – соду, которая сделает блюдо сочным и нежным. Подайте с большим количеством нарезанного полукольцами лука или с гарниром из овощей.
Ингредиенты
- говядина (мякоть)
- 400 г
- свинина (мякоть)
- 400 г
- репчатый лук
- 2 шт.
- вода минеральная газированная
- 50 мл
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- приправа «карри»
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- сода
- щепотка
- соль
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- растительное масло
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Лук очистите и мелко нарежьте.
Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на небольшие кусочки и пропустите через мясорубку.
Добавьте лук, паприку, карри, перец черный молотый, соду, соль влейте газированную воду, перемешайте и несколько раз хорошо отбейте до однородной консистенции.
Сверните в ком, обмажьте растительным маслом, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Готовый фарш выложите в кондитерский рукав и сформируйте колбаски длиной 6-8 сантиметров.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте чевапчичи до готовности, периодически переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились.
Советы:
Использовать можно готовый фарш.
Колбаски можно сформировать руками, смоченными в воде.