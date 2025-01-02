Как приготовить докторскую колбасу: домашний рецепт

Знали ли вы, что докторскую колбасу можно легко приготовить дома и это будет полностью натуральный продукт, без ГМО, искусственных красителей или консервантов.
Такая колбаска понравится как взрослым, так и детям. А главное – это на 100% настоящее мясо. Подробным рецептом поделились на странице yummy.lera. Он позволит создать вкусный и полезный продукт прямо на вашей кухне.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 500 г
- Куриные голени
- 3 шт.
- Морковь
- 2 шт.
- Лук
- 2 шт.
- Чеснок
- 1-2 зубчика
- Лавровый лист
- 3 шт.
- Черный перец горошком
- 10 шт.
- Соль
- Свекла
- 1 шт.
- Желатин
- 30 г
- Бульон
- 400 мл
Приготовление
- В кастрюлю положите куриное филе и голени, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, соль и перец. Залейте ингредиенты водой и доведите до кипения.
- После закипания убавьте огонь до среднего, снимите пену и варите в течение 1 часа. Готовый бульон процедите через сито, чтобы получить чистую жидкость.
- Вареную свеклу натрите на мелкой терке. Затем с помощью марли или сита отожмите сок. Этот сок придаст колбасе натуральный цвет и легкую сладость.
- Замочите желатин в 100 мл теплого бульона, хорошо перемешайте и оставьте набухать на 15 минут. Затем растопите его, подогрев в микроволновке или на плите.
- Извлеките мясо из бульона, удалите косточки и кожу. Разделите мясо на небольшие кусочки. Переложите его в чашу блендера, добавьте свекольный сок, желатин и 300 мл бульона. Все тщательно взбейте до однородной массы.
- Используйте пластиковую бутылку, стеклянную форму или любую емкость для придания колбасе формы. Перед тем, как выкладывать массу, смажьте форму растительным маслом, чтобы готовую колбасу было легко вытащить. Перелейте массу в форму, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 3-5 часов, а лучше на ночь.
- Когда колбаса застынет, аккуратно извлеките ее из формы. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.
Домашняя докторская колбаса прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к бутербродам и закускам.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса добавьте в бульон специи по своему вкусу: кориандр, мускатный орех или паприку.
- Если у вас нет блендера, можно измельчить мясо вручную, но масса получится менее однородной.
- Используйте пищевую пленку или пергамент, чтобы накрыть форму и колбаса сохранила хорошую текстуру.
Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что домашняя колбаса может быть не только вкусной, но и полезной. Ваши родные будут в восторге от такого угощения.
Приятного аппетита!
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