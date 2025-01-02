Как приготовить докторскую колбасу: домашний рецепт

Знали ли вы, что докторскую колбасу можно легко приготовить дома и это будет полностью натуральный продукт, без ГМО, искусственных красителей или консервантов.

Такая колбаска понравится как взрослым, так и детям. А главное – это на 100% настоящее мясо. Подробным рецептом поделились на странице yummy.lera. Он позволит создать вкусный и полезный продукт прямо на вашей кухне.

Ингредиенты Куриное филе 500 г Куриные голени 3 шт. Морковь 2 шт. Лук 2 шт. Чеснок 1-2 зубчика Лавровый лист 3 шт. Черный перец горошком 10 шт. Соль Свекла 1 шт. Желатин 30 г Бульон 400 мл

Приготовление

В кастрюлю положите куриное филе и голени, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, соль и перец. Залейте ингредиенты водой и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до среднего, снимите пену и варите в течение 1 часа. Готовый бульон процедите через сито, чтобы получить чистую жидкость. Вареную свеклу натрите на мелкой терке. Затем с помощью марли или сита отожмите сок. Этот сок придаст колбасе натуральный цвет и легкую сладость. Замочите желатин в 100 мл теплого бульона, хорошо перемешайте и оставьте набухать на 15 минут. Затем растопите его, подогрев в микроволновке или на плите. Извлеките мясо из бульона, удалите косточки и кожу. Разделите мясо на небольшие кусочки. Переложите его в чашу блендера, добавьте свекольный сок, желатин и 300 мл бульона. Все тщательно взбейте до однородной массы. Используйте пластиковую бутылку, стеклянную форму или любую емкость для придания колбасе формы. Перед тем, как выкладывать массу, смажьте форму растительным маслом, чтобы готовую колбасу было легко вытащить. Перелейте массу в форму, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 3-5 часов, а лучше на ночь. Когда колбаса застынет, аккуратно извлеките ее из формы. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Домашняя докторская колбаса прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к бутербродам и закускам.

Советы:

Для более насыщенного вкуса добавьте в бульон специи по своему вкусу: кориандр, мускатный орех или паприку.

Если у вас нет блендера, можно измельчить мясо вручную, но масса получится менее однородной.

Используйте пищевую пленку или пергамент, чтобы накрыть форму и колбаса сохранила хорошую текстуру.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что домашняя колбаса может быть не только вкусной, но и полезной. Ваши родные будут в восторге от такого угощения.

Приятного аппетита!

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