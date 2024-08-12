Как приготовить домашнее мороженое из арбуза

Приготовьте это красивое мороженое всего из трех ингредиентов.
Фудблогер Nermin Kapisiz показала интересный способ приготовления домашнего арбузного мороженого, который понравится и взрослым, и детям. Рецепт рассчитан на 9 порций.
Ингредиенты
- Арбуз
- 500 г
- Киви
- 2 шт.
- Натуральный йогурт
- 3 ст. л
Приготовление:
- Переблендерите арбуз и заполните им 2/3 формочки для мороженого;
- Когда оно чуть-чуть замерзнет, вставьте палочки для мороженого и поставьте в морозилку еще на 2-3 часа;
- Наполните формочки тонким слоем йогурта с помощью кондитерского пакета и снова поставьте его в морозильную камеру примерно на 30 минут;
- Затем очистите киви от кожуры, переблендерите его и разлейте в формы почти до края. Поставьте в морозилку, пока все не замерзнет;
- В конце достаньте мороженое из формы и украсьте шоколадом.
Советы:
По желанию к рецепту можно добавить сахар.
Приятного аппетита!
Разве можно отказать себе в удовольствии отведать "ломтик" этого вкусного и натурального мороженого.
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