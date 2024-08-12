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Как приготовить домашнее мороженое из арбуза

Как приготовить домашнее мороженое из арбуза

Как приготовить домашнее мороженое из арбуза. / Фото: Credits

Приготовьте это красивое мороженое всего из трех ингредиентов.

Фудблогер Nermin Kapisiz показала интересный способ приготовления домашнего арбузного мороженого, который понравится и взрослым, и детям. Рецепт рассчитан на 9 порций.

Ингредиенты

Арбуз
500 г
Киви
2 шт.
Натуральный йогурт
3 ст. л

Приготовление:

  • Переблендерите арбуз и заполните им 2/3 формочки для мороженого;
  • Когда оно чуть-чуть замерзнет, вставьте палочки для мороженого и поставьте в морозилку еще на 2-3 часа;
  • Наполните формочки тонким слоем йогурта с помощью кондитерского пакета и снова поставьте его в морозильную камеру примерно на 30 минут;
  • Затем очистите киви от кожуры, переблендерите его и разлейте в формы почти до края. Поставьте в морозилку, пока все не замерзнет;
  • В конце достаньте мороженое из формы и украсьте шоколадом.

Советы:

По желанию к рецепту можно добавить сахар.

Приятного аппетита!

Разве можно отказать себе в удовольствии отведать "ломтик" этого вкусного и натурального мороженого.

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