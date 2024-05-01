Как приготовить домашние хот-доги в духовке

Хрустящая булочка и сочная, ароматная начинка с овощами, сосиской и сыром не оставит никого равнодушным. Очень просто, вкусно и быстро на завтрак или ужин. Хот-дог можно взять на работу, в поход или на пикник.
Ингредиенты
- булочка (для хот-догов)
- 5 шт.
- сосиски
- 5 шт.
- сыр твердый
- 250 г
- кетчуп
- 5 ст. л.
- маринованные огурцы
- 3 шт.
- морковь по-корейски
- 100 г
- майонез
- горчица
- Маринованные огурцы нарежьте на небольшие слайсы.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Сосиски отварите в кипящей воде три минуты.
- Булочки разрежьте вдоль, но не до конца. Аккуратно раскройте ее, смажьте кетчупом, майонезом, горчицей. Выложите маринованные огурчики, морковь по-корейски и сосиску. Выложите хот-доги на противень для запекания. Смажьте сверху кетчупом и посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10 минут.
Советы:
- Ингредиенты для хот-дога можно использовать любые.
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