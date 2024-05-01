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Как приготовить домашние хот-доги в духовке

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
242 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить домашние хот-доги в духовке

Домашние хот-доги в духовке / Фото: Credits

Хрустящая булочка и сочная, ароматная начинка с овощами, сосиской и сыром не оставит никого равнодушным. Очень просто, вкусно и быстро на завтрак или ужин. Хот-дог можно взять на работу, в поход или на пикник.

Ингредиенты

булочка (для хот-догов)
5 шт.
сосиски
5 шт.
сыр твердый
250 г
кетчуп
5 ст. л.
маринованные огурцы
3 шт.
морковь по-корейски
100 г
майонез
горчица
  1. Маринованные огурцы нарежьте на небольшие слайсы.
  2. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  3. Сосиски отварите в кипящей воде три минуты.
  4. Булочки разрежьте вдоль, но не до конца. Аккуратно раскройте ее, смажьте кетчупом, майонезом, горчицей. Выложите маринованные огурчики, морковь по-корейски и сосиску. Выложите хот-доги на противень для запекания. Смажьте сверху кетчупом и посыпьте тертым сыром. 
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10 минут.

Советы:

  • Ингредиенты для хот-дога можно использовать любые.

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