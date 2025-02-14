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Как приготовить домашние колбаски без оболочки

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
327 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
324
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить домашние колбаски без оболочки

Домашние колбаски без оболочки / Фото: Credits

Это сытное мясное блюдо, которое можно подать, как в горячем, так и в холодном виде. Приготовьте их впрок, заморозьте и при необходимости просто зажарьте.

Рецепт очень простой, так как вам не понадобится оболочка. Все смешайте, сформируйте колбаски и обжарьте до золотистой корочки.

Ингредиенты

фарш куриный
800 г
сыр плавленый
100 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок сухой
1 ч. л.
паприка молотая
1 ч.л.
перец черный молотый
соль
укроп свежий
растительное масло
  1. Лук репчатый очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
  2. Сыр плавленый натрите на среднюю терку.
  3. Укроп помойте, обсушите и мелко нарежьте.
  4. В миску выложите фарш, плавленый сыр, обжаренный лук, чеснок, парику, укроп, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте и отбейте. 
  5. Фарш выложите в кондитерский мешок и выдавите одинаковые колбаски. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте их на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Мясные колбаски можно сформировать руками, смоченными в воде.
  • Фарш используйте любой.

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