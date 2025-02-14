Как приготовить домашние колбаски без оболочки

Это сытное мясное блюдо, которое можно подать, как в горячем, так и в холодном виде. Приготовьте их впрок, заморозьте и при необходимости просто зажарьте.
Рецепт очень простой, так как вам не понадобится оболочка. Все смешайте, сформируйте колбаски и обжарьте до золотистой корочки.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 800 г
- сыр плавленый
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок сухой
- 1 ч. л.
- паприка молотая
- 1 ч.л.
- перец черный молотый
- соль
- укроп свежий
- растительное масло
- Лук репчатый очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Сыр плавленый натрите на среднюю терку.
- Укроп помойте, обсушите и мелко нарежьте.
- В миску выложите фарш, плавленый сыр, обжаренный лук, чеснок, парику, укроп, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте и отбейте.
- Фарш выложите в кондитерский мешок и выдавите одинаковые колбаски. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте их на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Мясные колбаски можно сформировать руками, смоченными в воде.
- Фарш используйте любой.
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