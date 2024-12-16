Как приготовить домашние куриные колбаски с сырной начинкой: необычный рецепт

Домашние куриные колбаски с сырной начинкой – идеальный вариант для быстрого, вкусного и питательного перекуса или праздничного блюда. Только представьте мягкий куриный фарш и тягучий сыр в каждом кусочке.

На странице olena.foodblog поделились рецептом, как приготовить этот вкус всего за 15 минут.

Ингредиенты Куриный фарш 700 г Яйца 1 шт. Лук 1 шт. Соль Перец Специи Сыр

Приготовление

К куриному фаршу добавьте яйцо, измельченный на терке или блендере лук, а также соль, перец и любимые специи. Например, к этому блюду прекрасно подойдут паприка, сушеный чеснок или смесь итальянских трав. Все тщательно перемешайте до однородной массы. Уложите ложку фарша на кусок пищевой пленки, разровняйте его, чтобы образовался небольшой прямоугольник. Посредине выложите полоску сыра. С помощью пленки, аккуратно скрутите фарш вокруг сыра, формируя колбаску. Убедитесь, что сыр полностью закрыт фаршем, чтобы начинка не вытекла во время приготовления. Плотно свяжите колбаску с двух концов плёнки. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Поместите колбаски в пленке в кипяток и варите примерно 15 минут. Это позволит фаршу хорошо схватиться, а сыр внутри начнет плавиться. После варки снимите пленку с колбасок и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Жарьте до появления золотистой корочки.

Советы:

Для начинки выбирайте хорошо плавящийся сыр, например моцареллу, гауду или чедер. Если вы любите интересные вкусы, попробуйте добавить сыр с зеленью или специями.

Чтобы у колбасок был более насыщенный аромат, к фаршу можно добавить щепотку мускатного ореха или тертый пармезан.

Если вы не любите жареное, можете слегка запечь колбаски в духовке, предварительно сняв пленку после отварки.

Это блюдо – отличная альтернатива магазинным колбасам. Она готовится исключительно из натуральных ингредиентов, без вредных добавок и консервантов.

Куриные колбаски с сырной начинкой идеально подходят на завтрак, обед или ужин. Их можно подавать с овощными гарнирами, картофельным пюре или даже завернуть в лаваш и взять с собой как перекус.

Мы также писали, как приготовить фаршированные грибы в беконе.

Читайте также: