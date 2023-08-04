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Как приготовить домашние куриные сосиски: простой рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
111 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить домашние куриные сосиски: простой рецепт

Домашние куриные сосиски / Фото: Credits

Домашние куриные сосиски лучше покупных и по вкусу, и по составу. Их очень любят дети. Сосиски можно сварить сразу, а можно сделать заготовки, поместив их в морозильную камеру. В основе – куриное мясо, немного молока и специи. А для формирования сосисок нам понадобится пищевая пленка.

Ингредиенты

куриное филе
600 г
яйцо
1 шт.
молоко
150 г
сливочное масло
50 г
мускатный орех
четверть ч. л.
крахмал
1 ч. л.
соль
  1. Куриное филе вымойте и обсушите. Нарежьте кусочками.
  2. Выложите в блендер. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, молоко, крахмал, мускатный орех и соль.
  3. Взбейте блендером до однородной массы.
  4. На пищевую пленку выложите примерно две столовые ложки фарша, плотно сверните ее, обернув несколько раз.
  5. Формируйте сосиску определенного размера.
  6. Заверните как конфетку, затянув ниткой или плотно завязав края.
  7. Вскипятите воду в кастрюле. Отварите сосиски 15 минут. Или просто обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.
  • Старайтесь плотно сворачивать и завязывать пленку, чтобы не было лишнего воздуха. Тогда после варки сосиска получится ровной и плотной.

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Дата публикации
Просмотры
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