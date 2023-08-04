Как приготовить домашние куриные сосиски: простой рецепт

Домашние куриные сосиски лучше покупных и по вкусу, и по составу. Их очень любят дети. Сосиски можно сварить сразу, а можно сделать заготовки, поместив их в морозильную камеру. В основе – куриное мясо, немного молока и специи. А для формирования сосисок нам понадобится пищевая пленка.