Как приготовить домашние куриные сосиски: простой рецепт

Домашние куриные сосиски лучше покупных и по вкусу, и по составу. Их очень любят дети. Сосиски можно сварить сразу, а можно сделать заготовки, поместив их в морозильную камеру. В основе – куриное мясо, немного молока и специи. А для формирования сосисок нам понадобится пищевая пленка.
Ингредиенты
- куриное филе
- 600 г
- яйцо
- 1 шт.
- молоко
- 150 г
- сливочное масло
- 50 г
- мускатный орех
- четверть ч. л.
- крахмал
- 1 ч. л.
- соль
- Куриное филе вымойте и обсушите. Нарежьте кусочками.
- Выложите в блендер. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, молоко, крахмал, мускатный орех и соль.
- Взбейте блендером до однородной массы.
- На пищевую пленку выложите примерно две столовые ложки фарша, плотно сверните ее, обернув несколько раз.
- Формируйте сосиску определенного размера.
- Заверните как конфетку, затянув ниткой или плотно завязав края.
- Вскипятите воду в кастрюле. Отварите сосиски 15 минут. Или просто обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
Советы:
- Молоко используйте любой жирности.
- Старайтесь плотно сворачивать и завязывать пленку, чтобы не было лишнего воздуха. Тогда после варки сосиска получится ровной и плотной.
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