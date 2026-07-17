Как приготовить домашний хлебный квас: рецепт летнего напитка, как из бочки в детстве

домашний хлебный квас / © Credits

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Хлебный квас — один из тех напитков, которые ассоциируются с летом, домашним уютом и традиционной кухней. Несмотря на то, что сегодня его легко найти в магазинах, домашний вариант имеет совершенно другой вкус — более насыщенный, натуральный и ароматный.

На странице mil_alexx_pp предложили простой рецепт на основе бородинского хлеба, для которого не требуются сложные ингредиенты или специальное оборудование. Главное — дать квасу достаточно времени для естественного брожения.

Ингредиенты бородинский хлеб 350 г вода 3 л сахар 120 г сухие дрожжи ½ ч. л. изюм 15–20 шт.

Приготовление

Сначала подготовьте хлеб. С бородинского хлеба нужно срезать корочку. Именно она может придать напитку нежелательную горечь, поэтому её лучше не использовать. Мякиш нарежьте небольшими кубиками, как сухарики, разложите на противне в один слой и подсушите в духовке примерно 20 минут при температуре 180 °C. Готовые сухарики переложите в кипящую воду, накройте кастрюлю крышкой и оставьте настаиваться, пока жидкость полностью не остынет до комнатной температуры. После этого процедите настой через сито или марлю. Хлеб, оставшийся после процеживания, больше не понадобится. В полученную жидкость добавьте сахар, сухие дрожжи и изюм. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Оставьте квас при комнатной температуре не менее чем на 12 часов. За это время начнётся естественный процесс брожения, который и придаст напитку характерный вкус и лёгкую газировку. Когда квас будет готов, перелейте его в бутылки и поставьте в холодильник. Вкуснее всего он охлажденный.

Изюм в рецепте играет не только декоративную роль. Он помогает активизировать естественное брожение и придает квасу более глубокий и насыщенный вкус. Именно благодаря ему напиток приобретает лёгкую естественную игристость, которую так ценят любители домашнего кваса.

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Домашний хлебный квас — это прекрасный пример того, как из самых простых продуктов можно приготовить по-настоящему особенный летний напиток.

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