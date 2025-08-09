Как приготовить домашний квас без дрожжей

Домашний квас без дрожжей / © Credits

Сделать такой квас абсолютно несложно, если вы любите хлеб с тминным ароматом, то используйте хлеб «Бородинский», а если нет, тогда просто ржаной хлеб. В итоге получится в меру газированный, сладкий, с приятной кислинкой — квас без дрожжей.

Ингредиенты хлеб ржаной 250 г сахар 180 вода 2,5 л изюм 20 г

Хлеб нарежьте на небольшие кусочки. Выложите на противень и подсушите в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. Остудите.

Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, всыпьте 150 грамм сахара, перемешайте до его растворения и остудите до слегка теплого состояния.

В чистую, сухую трехлитровую банку выложите сухари, изюм и залейте сладкой водой, не до самого верха, перемешайте. Накройте банку марлей, сложенной в три слоя, зафиксируйте ее резинкой и оставьте банку в теплом, темном месте на 4 дня. Затем квас процедите через марлю, добавьте остальной сахар и перемешайте.

В предварительно вымытые и высушенные пластиковые бутылки положите 5-6 штучек изюма на одну бутылку, разлейте квас по бутылкам, оставляя 3-5 сантиметров свободного пространства, плотно закройте и оставьте на шесть часов в темном, теплом месте, затем отправьте квас в холодильник минимум на один час.

