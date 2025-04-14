Как приготовить домашний лимонный ликер

Напиток получается умеренно сладким с приятным цитрусовым ароматом. Готовится методом настаивания лимонной кожуры в водке и сиропе.

Лимоны ошпарьте кипятком, промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

На мелкой терке или чисткой для овощей снимите с лимонов цедру (без белой мякоти).

Из очищенных лимонов выжмите сок и процедите через кухонное ситечко.

Перелейте в трехлитровую банку, добавьте цедру и залейте водкой, перемешайте и закройте плотно крышкой.

Настаивайте 6-7 дней в темном месте при комнатной температуре.

Процедите через марлю или через ситечко.

В сотейнике смешайте сахар, воду, доведите до кипения и проварите на среднем огне пять минут, помешивая и снимая пену, затем охладите и влейте сироп в лимонную настойку.