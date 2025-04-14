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Как приготовить домашний лимонный ликер
Лимонный ликер – это домашняя альтернатива всем любимому ликеру «Лимончелло».
Напиток получается умеренно сладким с приятным цитрусовым ароматом. Готовится методом настаивания лимонной кожуры в водке и сиропе.
Ингредиенты
- водка
- 0,8 л
- лимоны
- 4 шт.
- сахар
- 1 ст.
- вода
- 200 мл
Лимоны ошпарьте кипятком, промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
На мелкой терке или чисткой для овощей снимите с лимонов цедру (без белой мякоти).
Из очищенных лимонов выжмите сок и процедите через кухонное ситечко.
Перелейте в трехлитровую банку, добавьте цедру и залейте водкой, перемешайте и закройте плотно крышкой.
Настаивайте 6-7 дней в темном месте при комнатной температуре.
Процедите через марлю или через ситечко.
В сотейнике смешайте сахар, воду, доведите до кипения и проварите на среднем огне пять минут, помешивая и снимая пену, затем охладите и влейте сироп в лимонную настойку.
Разлейте по бутылкам и оставьте ликер в холодном месте на два дня.
Советы:
В ликер можно добавить немного свежего корня имбиря.
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