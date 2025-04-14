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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить домашний лимонный ликер

Лимонный ликер – это домашняя альтернатива всем любимому ликеру «Лимончелло».

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Домашний лимонный ликер

Домашний лимонный ликер / © Credits

Напиток получается умеренно сладким с приятным цитрусовым ароматом. Готовится методом настаивания лимонной кожуры в водке и сиропе.

Ингредиенты

водка
0,8 л
лимоны
4 шт.
сахар
1 ст.
вода
200 мл

  1. Лимоны ошпарьте кипятком, промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. На мелкой терке или чисткой для овощей снимите с лимонов цедру (без белой мякоти).

  3. Из очищенных лимонов выжмите сок и процедите через кухонное ситечко.

  4. Перелейте в трехлитровую банку, добавьте цедру и залейте водкой, перемешайте и закройте плотно крышкой.

  5. Настаивайте 6-7 дней в темном месте при комнатной температуре.

  6. Процедите через марлю или через ситечко.

  7. В сотейнике смешайте сахар, воду, доведите до кипения и проварите на среднем огне пять минут, помешивая и снимая пену, затем охладите и влейте сироп в лимонную настойку.

  8. Разлейте по бутылкам и оставьте ликер в холодном месте на два дня.

Советы:

  • В ликер можно добавить немного свежего корня имбиря.

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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