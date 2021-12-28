Как приготовить домашний майонез: 4 лучших рецепта

Майонез – обязательная заправка на каждом новогоднем столе. Его используют в различных салатах, в том числе и в любимом многими салате "Оливье". Сегодня стало модным готовить майонез дома. Мы решили рассказать вам несколько простых рецептов, которые помогут создать этот популярный соус в домашних условиях.

Майонез из желтков

Многие хозяйки для приготовления домашнего майонеза используют блендер или миксер с подходящей насадкой. Мы же предлагаем воспользоваться старым добрым способом, а именно взбивать майонез венчиком.

Ингредиенты:

1 яичный желток

1/2 ч. л. горчицы

щепотка сахара

щепотка соли

100 мл оливкового масла

1/2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления

Для приготовления майонеза нам понадобится один яичный желток, который мы хорошо взбиваем венчиком с горчицей, солью и сахаром. В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое (можно заменить подсолнечным, а можно скомбинировать в пропорции 1:1) масло. Секрет этого майонеза в том, что взбивать его нужно не слишком быстро и не слишком медленно. Как только полученная масса начинает прилипать к венчику, можно считать майонез готовым. Чтобы он стал светлым, но не белым (помните, домашний майонез не бывает идеально белым, как магазинный), добавьте немного лимонного сока, яблочного или бальзамического уксуса.

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Майонез из целых яиц

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Если вы женщина современная и не хотите возиться с венчиком, предлагаем вам рецепт майонеза, который готовится с помощью блендера всего за одну минуту.

Ингредиенты:

1 яйцо

150 мл подсолнечного масла

0,5 ч. л. горчицы

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

1 ст. л. сока лимона

Способ приготовления

Приготовление домашнего майонеза в блендере – задача довольно простая. Здесь не нужно следить за консистенцией, количеством масла и прочими деталями. Достаточно все ингредиенты по порядку высыпать в емкость и опустить туда насадку блендера. Секрет состоит именно в насадке, которая за короткий промежуток времени взбивает ингредиенты, превращая их в нужную нам майонезную массу.

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Молочный майонез

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Бывает майонез, приготовленный из молока. Он тоже чудесным образом становится густым и на вкус не уступает традиционному майонезу на яйцах.

Ингредиенты:

150 мл молока 2,5 %-ной жирности

300 мл подсолнечного масла

2-3 ч. л. горчицы

1 ст. л. лимонного сока

соль и сахар по вкусу

Способ приготовления

Молоко комнатной температуры влить в емкость для блендера. Добавить подсолнечное масло и взбивать блендером (не миксером!) до тех пор, пока не образуется густая эмульсия. В готовую смесь добавить соль, сахар, горчицу и сок лимона и взбивать еще 5 секунд. Удивительно, но даже без яиц получается самый настоящий майонез.

Майонез из перепелиных яиц

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Гурманы любят экспериментировать и готовят майонез на перепелиных яйцах. Его рецепт тоже весьма прост.

Ингредиенты

6 перепелиных яиц

150 мл подсолнечного масла

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. горчицы

щепотка черного молотого перца

1 ст. л. сока лимона

зелень по вкусу

Способ приготовления

Яйца, соль, сахар, горчицу и перец смешиваем и взбиваем блендером в течение минуты. Затем по чуть-чуть добавляем подсолнечное масло до тех пор, пока майонез не загустеет. В готовый майонез добавляем сок лимона, еще раз взбиваем и смешиваем с зеленью. Полученную смесь ставим в холодильник, чтоб она загустела. Отличие этого рецепта от стандартного майонеза только в том, что используются не куриные, а перепелиные яйца. Говорят, они более нежные и полезные. Но тут уж лучше полагаться на ваш собственный вкус.

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Хозяйке на заметку

Чтобы майонез получился густым и вкусным, очень важно, чтобы все ингредиенты, используемые для его приготовления, были свежими и комнатной температуры.

Если вы хотите получить более острый майонез, можно заменить традиционную горчицу горчичным порошком. Она придаст вкусу пикантности.

Если не хотите, чтобы ваш майонез горчил, лучше скомбинировать оливковое и подсолнечное масло, так как оливковое масло может давать горечь.

Густота майонеза зависит от того, сколько подсолнечного масла вы в него нальете. Но знайте, если майонез получился очень густым, можно легко исправить ситуацию. Для этого добавьте в вашу готовую массу немного воды комнатной температуры и снова перемешайте.

И помните о том, что домашний майонез можно хранить в холодильнике не более 4 суток. Если майонез получился вкусным, поздравляем, значит, вы все сделали правильно.

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