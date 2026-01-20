ТСН в социальных сетях

Рецепты
142
1 мин

Как приготовить домашний майонез без вреда для фигуры — рецепт, который покорил соцсети

Майонез — один из самых противоречивых соусов в нашем холодильнике. Мы его любим, но часто избегаем из-за калорийности и состава.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
20 минут
87 ккал
домашний майонез

домашний майонез / © Credits

Однако, фудблогер Travis Clarke рассказал, что майонез может быть легким, белковым и вполне полезным, а также поделился рецептом его приготовления.

Тренд на домашние соусы — логическое продолжение моды на осознанное питание. Мы все чаще читаем этикетки, избегаем лишнего сахара, трансжиров и стремимся контролировать то, что едим. Именно поэтому рецепт домашнего майонеза стал вирусным, ведь здесь минимум ингредиентов, максимум пользы и знакомый вкус, который не требует компромиссов.

Ингредиенты

варёные яйца
3 шт.
лимонный сок
1 ч. л
дижонская горчица
1 ч. л
вустерский соус
1 ч. л
греческий йогурт 5%
1 ст. л
соль
перец
немного воды

Приготовление

  1. Все ингредиенты нужно просто взбить блендером до кремовой, однородной консистенции.

  2. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды.

Сам автор признается, что долго экспериментировал с пропорциями и именно эта версия стала идеальной.

Советы

Этот майонез — отличная база для вариаций:

  • добавьте чеснок и получите айоли

  • немного копченой паприки и соус заиграет испанскими мотивами

  • зелень и лимонную цедру, для свежего весеннего настроения

Он хорошо сочетается с салатами, сэндвичами, запеченными овощами и даже как соус к картофелю.

Домашний майонез — пример того, как знакомые продукты могут заиграть по-новому, если посмотреть на них современно.

