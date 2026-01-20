- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить домашний майонез без вреда для фигуры — рецепт, который покорил соцсети
Майонез — один из самых противоречивых соусов в нашем холодильнике. Мы его любим, но часто избегаем из-за калорийности и состава.
Однако, фудблогер Travis Clarke рассказал, что майонез может быть легким, белковым и вполне полезным, а также поделился рецептом его приготовления.
Тренд на домашние соусы — логическое продолжение моды на осознанное питание. Мы все чаще читаем этикетки, избегаем лишнего сахара, трансжиров и стремимся контролировать то, что едим. Именно поэтому рецепт домашнего майонеза стал вирусным, ведь здесь минимум ингредиентов, максимум пользы и знакомый вкус, который не требует компромиссов.
Ингредиенты
- варёные яйца
- 3 шт.
- лимонный сок
- 1 ч. л
- дижонская горчица
- 1 ч. л
- вустерский соус
- 1 ч. л
- греческий йогурт 5%
- 1 ст. л
- соль
-
- перец
-
- немного воды
-
Приготовление
Все ингредиенты нужно просто взбить блендером до кремовой, однородной консистенции.
Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды.
Сам автор признается, что долго экспериментировал с пропорциями и именно эта версия стала идеальной.
Советы
Этот майонез — отличная база для вариаций:
добавьте чеснок и получите айоли
немного копченой паприки и соус заиграет испанскими мотивами
зелень и лимонную цедру, для свежего весеннего настроения
Он хорошо сочетается с салатами, сэндвичами, запеченными овощами и даже как соус к картофелю.
Домашний майонез — пример того, как знакомые продукты могут заиграть по-новому, если посмотреть на них современно.