домашний майонез / © Credits

Однако, фудблогер Travis Clarke рассказал, что майонез может быть легким, белковым и вполне полезным, а также поделился рецептом его приготовления.

Тренд на домашние соусы — логическое продолжение моды на осознанное питание. Мы все чаще читаем этикетки, избегаем лишнего сахара, трансжиров и стремимся контролировать то, что едим. Именно поэтому рецепт домашнего майонеза стал вирусным, ведь здесь минимум ингредиентов, максимум пользы и знакомый вкус, который не требует компромиссов.

Ингредиенты варёные яйца 3 шт. лимонный сок 1 ч. л дижонская горчица 1 ч. л вустерский соус 1 ч. л греческий йогурт 5% 1 ст. л соль перец немного воды

Приготовление

Все ингредиенты нужно просто взбить блендером до кремовой, однородной консистенции. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды.

Сам автор признается, что долго экспериментировал с пропорциями и именно эта версия стала идеальной.

Советы

Этот майонез — отличная база для вариаций:

добавьте чеснок и получите айоли

немного копченой паприки и соус заиграет испанскими мотивами

зелень и лимонную цедру, для свежего весеннего настроения

Он хорошо сочетается с салатами, сэндвичами, запеченными овощами и даже как соус к картофелю.

Домашний майонез — пример того, как знакомые продукты могут заиграть по-новому, если посмотреть на них современно.