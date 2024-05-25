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Как приготовить домашний соус к шашлыку

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить домашний соус к шашлыку

Домашний соус к шашлыку / Фото: Credits

Соус имеет яркий насыщенный аромат, пикантный вкус и отлично подойдет к любым блюдам, а особенно к шашлыку и мясу.

Сочетание сметаны, майонеза с добавлением свежего укропа, чеснока, черного молотого перца и грецких орехов придаст блюду невероятный аромат и пикантный вкус.

Ингредиенты

майонез
3 ст. л.
сметана
3 ст. л.
чеснок
2 зубчика
грецкий орех(без скорлупы)
10 г
соус «Терияки»
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
укроп
1 пучок
  1. Укроп промойте под проточной водой, встряхните его над раковиной от лишней жидкости и дайте немного времени обсохнуть.
  2. Чеснок очистите.
  3. Грецкие орехи переберите, удалите сор любого вида и выложите в чашу блендера. Измельчите в мелкую крошку. Добавьте к ореховой массе майонез, сметану, чеснок, перец, соль, укроп и влейте соус «Терияки». Измельчите блендером до однородной массы. Выложите соус в небольшую пиалу или в соусник. Отправьте в холодильник на 15 минут.

Советы:

  • Сметану и майонез используйте любой жирности.
  • Майонез можно заменить полностью сметаной или белым йогуртом

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