Как приготовить домашний соус к шашлыку

Соус имеет яркий насыщенный аромат, пикантный вкус и отлично подойдет к любым блюдам, а особенно к шашлыку и мясу.
Сочетание сметаны, майонеза с добавлением свежего укропа, чеснока, черного молотого перца и грецких орехов придаст блюду невероятный аромат и пикантный вкус.
Ингредиенты
- майонез
- 3 ст. л.
- сметана
- 3 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- грецкий орех(без скорлупы)
- 10 г
- соус «Терияки»
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- укроп
- 1 пучок
- Укроп промойте под проточной водой, встряхните его над раковиной от лишней жидкости и дайте немного времени обсохнуть.
- Чеснок очистите.
- Грецкие орехи переберите, удалите сор любого вида и выложите в чашу блендера. Измельчите в мелкую крошку. Добавьте к ореховой массе майонез, сметану, чеснок, перец, соль, укроп и влейте соус «Терияки». Измельчите блендером до однородной массы. Выложите соус в небольшую пиалу или в соусник. Отправьте в холодильник на 15 минут.
Советы:
- Сметану и майонез используйте любой жирности.
- Майонез можно заменить полностью сметаной или белым йогуртом
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