Как приготовить домашний сыр страчателла за 5 мин: простой рецепт
Если вы думали, что страчателла — это сложное и дорогое наслаждение, пора изменить мнение.
Повар Александр Огородник рассказал, как приготовить этот нежный итальянский сыр в домашних условиях всего за 5 мин. И самое приятное — вам не придется тратить на него сотни гривен в магазине.
Страчателла — это, по сути, смесь рваной моцареллы и сливок. Этот сыр известен своей мягкой, кремовой текстурой и нежным сливочным вкусом, который идеально подходит для пасты, салатов или даже десертов из инжира и меда.
Ингредиенты
- моцарелла
- 125 г
- сливки
- 60 г
- соль
-
Приготовление
Разорвите моцареллу на волокна. Это основа кремовой текстуры.
Добавьте сливки, выберите жирные сливки, они делают сыр более нежным и ароматным.
Перемешайте и добавьте щепотку соли.
Вы получите нежную, сливочную, свежую страчателлу, которая на вкус практически не отличается от дорогих магазинных вариантов.
Подача
Классически: с помидорами, базиликом и оливковым маслом.
Для пасты: добавьте ложку страчателлы в горячую пасту, сыр растает и создаст кремовый соус.
Десерт: сочетайте с инжиром и медом для легкого итальянского наслаждения.
Теперь вы знаете, как сделать итальянский деликатес в домашних условиях быстро, просто и вкусно. Страчателла — это идеальный способ разнообразить будничные блюда или удивить гостей нежным сырным десертом.