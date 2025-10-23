ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить домашний сыр страчателла за 5 мин: простой рецепт

Если вы думали, что страчателла — это сложное и дорогое наслаждение, пора изменить мнение.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
5 минут
Пищевая ценность на 100 г
296 ккал
Как приготовить домашний сыр страчателла за 5 мин: простой рецепт

Как приготовить домашний сыр страчателла за 5 мин: простой рецепт / © Credits

Повар Александр Огородник рассказал, как приготовить этот нежный итальянский сыр в домашних условиях всего за 5 мин. И самое приятное — вам не придется тратить на него сотни гривен в магазине.

Страчателла — это, по сути, смесь рваной моцареллы и сливок. Этот сыр известен своей мягкой, кремовой текстурой и нежным сливочным вкусом, который идеально подходит для пасты, салатов или даже десертов из инжира и меда.

Ингредиенты

моцарелла
125 г
сливки
60 г
соль

Приготовление

  1. Разорвите моцареллу на волокна. Это основа кремовой текстуры.

  2. Добавьте сливки, выберите жирные сливки, они делают сыр более нежным и ароматным.

  3. Перемешайте и добавьте щепотку соли.

Вы получите нежную, сливочную, свежую страчателлу, которая на вкус практически не отличается от дорогих магазинных вариантов.

Подача

  • Классически: с помидорами, базиликом и оливковым маслом.

  • Для пасты: добавьте ложку страчателлы в горячую пасту, сыр растает и создаст кремовый соус.

  • Десерт: сочетайте с инжиром и медом для легкого итальянского наслаждения.

Теперь вы знаете, как сделать итальянский деликатес в домашних условиях быстро, просто и вкусно. Страчателла — это идеальный способ разнообразить будничные блюда или удивить гостей нежным сырным десертом.

Дата публикации
Количество просмотров
91
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie