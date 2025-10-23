Как приготовить домашний сыр страчателла за 5 мин: простой рецепт / © Credits

Повар Александр Огородник рассказал, как приготовить этот нежный итальянский сыр в домашних условиях всего за 5 мин. И самое приятное — вам не придется тратить на него сотни гривен в магазине.

Страчателла — это, по сути, смесь рваной моцареллы и сливок. Этот сыр известен своей мягкой, кремовой текстурой и нежным сливочным вкусом, который идеально подходит для пасты, салатов или даже десертов из инжира и меда.

Ингредиенты моцарелла 125 г сливки 60 г соль

Приготовление

Разорвите моцареллу на волокна. Это основа кремовой текстуры. Добавьте сливки, выберите жирные сливки, они делают сыр более нежным и ароматным. Перемешайте и добавьте щепотку соли.

Вы получите нежную, сливочную, свежую страчателлу, которая на вкус практически не отличается от дорогих магазинных вариантов.

Подача

Классически: с помидорами, базиликом и оливковым маслом.

Для пасты: добавьте ложку страчателлы в горячую пасту, сыр растает и создаст кремовый соус.

Десерт: сочетайте с инжиром и медом для легкого итальянского наслаждения.

Теперь вы знаете, как сделать итальянский деликатес в домашних условиях быстро, просто и вкусно. Страчателла — это идеальный способ разнообразить будничные блюда или удивить гостей нежным сырным десертом.