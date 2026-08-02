Как приготовить домашний тан на кефире и минеральной воде

Милые подушки в форме зверушек и так называемые «помощники для засыпания» всё чаще появляются в рекламе интернет-магазинов. Они обещают сделать сон младенца более комфортным и безопасным, но специалисты бьют тревогу, ведь такие изделия могут привести к удушью, перегреву и смерти ребенка.