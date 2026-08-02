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Как приготовить домашний тан на кефире и минеральной воде
Это традиционный кисломолочный напиток, который придаст вам легкость и свежесть в жаркий, летний день.
Идеально подойдет для приготовления окрошки, а также для маринования шашлыка.
Ингредиенты
- кефир
- 500 мл
- кефир
- 500 мл
- вода минеральная сильно газированная
- 500 мл
- соль
- 0,5 ч.л.
- свежая зелень (укроп, кинза, базилик)
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Кефир и воду охладите в холодильнике.
Зелень промойте и измельчите.
Кефир влейте в глубокую емкость, добавьте минеральную воду, соль и взбейте миксером до пышной пены.
Добавьте зелень, перемешайте и разлейте по стаканам.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
По желанию можно взбить все вместе: кефир, минеральную воду и зелень.
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