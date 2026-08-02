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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
465
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить домашний тан на кефире и минеральной воде

Это традиционный кисломолочный напиток, который придаст вам легкость и свежесть в жаркий, летний день.

Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
35 ккал
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Тан

Тан / © Credits

Идеально подойдет для приготовления окрошки, а также для маринования шашлыка.

Ингредиенты

кефир
500 мл
кефир
500 мл
вода минеральная сильно газированная
500 мл
соль
0,5 ч.л.
свежая зелень (укроп, кинза, базилик)

  1. Кефир и воду охладите в холодильнике.

  2. Зелень промойте и измельчите.

  3. Кефир влейте в глубокую емкость, добавьте минеральную воду, соль и взбейте миксером до пышной пены.

  4. Добавьте зелень, перемешайте и разлейте по стаканам.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

  • По желанию можно взбить все вместе: кефир, минеральную воду и зелень.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
465
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