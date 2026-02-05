Творог / © Credits

Домашняя еда — это не о сложности, а о контроле, качестве и удовольствии. И если вы до сих пор думаете, что сделать творог дома — это долго и хлопотно, у нас есть хорошая новость, всего 30 мин и он готов.

Именно таким рецептом поделился повар Александр Огородник — быстрым, надежным и проверенным. Без заквасок, термометров для ферментации и лишних движений. Только молоко, кефир и немного внимания.

Ингредиенты Молоко 3,5% 2 л Кефир 3,5% 1 л

Важно: не используйте ультрапастеризованное молоко, ведь оно не сворачивается из-за особой термической обработки.

Приготовление

Нагрейте молоко почти до кипения — примерно 90-95°C. Оно должно быть горячим, но не «убегать». Влейте кефир — сгусток образуется практически мгновенно. Легонько прогрейте еще раз до легкого кипения, выключите огонь и оставьте на 5-10 мин. Процедите массу через марлю или мелкое сито и творог готов.

Без ферментов и часов ожидания.

Советы

Чем жирнее молоко, тем нежнее и сливочнее творог

Не перегревайте после добавления кефира, иначе творог станет жестким

Не отжимайте марлю слишком сильно, если хотите мягкую текстуру

Не выливайте сыворотку, она идеальна для блинов, оладий, теста для хлеба и смузи.

С чем есть

Этот сыр универсален:

для сырников

для вареников

с медом, ягодами или фруктами

в соленом варианте — с зеленью и оливковым маслом

Он нежный, без резкой кислинки, с чистым молочным вкусом — именно тот, который хочется есть просто так.

Домашний творог — это пример того, как простота побеждает сложность. Без дорогостоящего оборудования, без специальных заквасок, без лишнего стресса. Всего полчаса и вы получаете продукт, которому доверяете на все сто.