Рецепты
96
2 мин

Как приготовить домашний творог за 30 минут — простой рецепт

Нежный, мягкий, без лишней кислинки — он идеален для сырников, вареников или просто для кушанья с ложкой меда.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Творог

Творог / © Credits

Домашняя еда — это не о сложности, а о контроле, качестве и удовольствии. И если вы до сих пор думаете, что сделать творог дома — это долго и хлопотно, у нас есть хорошая новость, всего 30 мин и он готов.

Именно таким рецептом поделился повар Александр Огородник — быстрым, надежным и проверенным. Без заквасок, термометров для ферментации и лишних движений. Только молоко, кефир и немного внимания.

Ингредиенты

Молоко 3,5%
2 л
Кефир 3,5%
1 л

Важно: не используйте ультрапастеризованное молоко, ведь оно не сворачивается из-за особой термической обработки.

Приготовление

  1. Нагрейте молоко почти до кипения — примерно 90-95°C. Оно должно быть горячим, но не «убегать».

  2. Влейте кефир — сгусток образуется практически мгновенно.

  3. Легонько прогрейте еще раз до легкого кипения, выключите огонь и оставьте на 5-10 мин.

  4. Процедите массу через марлю или мелкое сито и творог готов.

Без ферментов и часов ожидания.

Советы

  • Чем жирнее молоко, тем нежнее и сливочнее творог

  • Не перегревайте после добавления кефира, иначе творог станет жестким

  • Не отжимайте марлю слишком сильно, если хотите мягкую текстуру

  • Не выливайте сыворотку, она идеальна для блинов, оладий, теста для хлеба и смузи.

С чем есть

Этот сыр универсален:

  • для сырников

  • для вареников

  • с медом, ягодами или фруктами

  • в соленом варианте — с зеленью и оливковым маслом

Он нежный, без резкой кислинки, с чистым молочным вкусом — именно тот, который хочется есть просто так.

Домашний творог — это пример того, как простота побеждает сложность. Без дорогостоящего оборудования, без специальных заквасок, без лишнего стресса. Всего полчаса и вы получаете продукт, которому доверяете на все сто.

