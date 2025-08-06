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Как приготовить домашний «Живчик» из яблок
Этот полезный напиток из яблок, станет отличной альтернативой магазинному «Живчику».
Готовится очень просто, так как яблоки очищать не нужно, просто нарежьте пластинами, залейте кипятком, оставьте на сутки, процедите, добавьте сахар, лимонную кислоту и остудите.
Ингредиенты
- яблоки (нарезанные)
- 5 литровое ведро
- вода (кипяток)
- 5 л
- сахар
- 300 г
- лимонная кислота
- 0:5 ч. л.
Яблоки помойте, нарежьте пластинами, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на сутки.
Затем яблоки достаньте, компот процедите через мелкое сито или марлю.
Добавьте сахар, лимонную кислоту, перемешайте.
Доведите до кипения и варите 3-5 минут.
Разлейте в банки, накройте крышками и остудите.
Храните в холодильнике.
Советы:
Яблоки не нужно очищать и вырезать сердцевину с семенами.
По желанию в напиток можно добавить мяту или апельсин с цедрой.