ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить домашний «Живчик» из яблок

Этот полезный напиток из яблок, станет отличной альтернативой магазинному «Живчику».

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
37 ккал
домашний «Живчик» из яблок

Домашний «Живчик» из яблок / © Credits

Готовится очень просто, так как яблоки очищать не нужно, просто нарежьте пластинами, залейте кипятком, оставьте на сутки, процедите, добавьте сахар, лимонную кислоту и остудите.

Ингредиенты

яблоки (нарезанные)
5 литровое ведро
вода (кипяток)
5 л
сахар
300 г
лимонная кислота
0:5 ч. л.

  1. Яблоки помойте, нарежьте пластинами, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на сутки.

  2. Затем яблоки достаньте, компот процедите через мелкое сито или марлю.

  3. Добавьте сахар, лимонную кислоту, перемешайте.

  4. Доведите до кипения и варите 3-5 минут.

  5. Разлейте в банки, накройте крышками и остудите.

  6. Храните в холодильнике.

Советы:

  • Яблоки не нужно очищать и вырезать сердцевину с семенами.

  • По желанию в напиток можно добавить мяту или апельсин с цедрой.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie