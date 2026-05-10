Как приготовить домашнюю буженину без духовки
Особенность приготовления домашней буженины в том, что готовится она очень просто, без духовки, достаточно кастрюли и специй.
Мясо получается сочным, ароматным, подайте как основное горячее блюдо, или как холодную закуску.
Ингредиенты
- свиная шея
- 1,2 кг
- сушеный чеснок
- 1 ч. л.
- смесь итальянских трав
- 1 ч. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- мускатный орех
- ¼ ч. л.
- кориандр
- 1 ч. л.
- лавровый лист
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- растительное масло
- 3 ст. л.
- вода
- 1 стакан
- перец черный молотый; .
- соль
Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем.
Для маринада смешайте сушеный чеснок, смесь трав, парику, мускатный орех, кориандр, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Смажьте мясо этим маринадом и отправьте в холодильник на 10-12 часов.
Лук и чеснок очистите, разрежьте на 2-4 части.
В кастрюлю влейте растительное масло, разогрейте, выложите мясо, добавьте лук, чеснок, лавровый лист, разломанный на части, и обжарьте на сильном огне, со всех сторон до золотистого цвета.
Влейте кипяченую воду, огонь уменьшите и тушите при закрытой крышке 1,5 -2 часа, периодически проверяя, чтобы вода не выпарилась, если надо, воды немного долейте. Когда мясо потушится примерно 40 минут, переверните на другую сторону и продолжайте готовить.
Советы:
Если вам надо срочно приготовить буженину, то оставьте мясо на один час при комнатной температуре.
Вместо растительного масла, можно использовать оливковое масло.