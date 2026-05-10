Рецепты
90
1 мин

Как приготовить домашнюю буженину без духовки

Особенность приготовления домашней буженины в том, что готовится она очень просто, без духовки, достаточно кастрюли и специй.

Екатерина Труш
Время приготовления
3 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Домашняя буженина без духовки

Домашняя буженина без духовки / © Credits

Мясо получается сочным, ароматным, подайте как основное горячее блюдо, или как холодную закуску.

Ингредиенты

свиная шея
1,2 кг
сушеный чеснок
1 ч. л.
смесь итальянских трав
1 ч. л.
паприка молотая
1 ч. л.
мускатный орех
¼ ч. л.
кориандр
1 ч. л.
лавровый лист
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
растительное масло
3 ст. л.
вода
1 стакан
перец черный молотый; .
соль

  1. Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем.

  2. Для маринада смешайте сушеный чеснок, смесь трав, парику, мускатный орех, кориандр, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  3. Смажьте мясо этим маринадом и отправьте в холодильник на 10-12 часов.

  4. Лук и чеснок очистите, разрежьте на 2-4 части.

  5. В кастрюлю влейте растительное масло, разогрейте, выложите мясо, добавьте лук, чеснок, лавровый лист, разломанный на части, и обжарьте на сильном огне, со всех сторон до золотистого цвета.

  6. Влейте кипяченую воду, огонь уменьшите и тушите при закрытой крышке 1,5 -2 часа, периодически проверяя, чтобы вода не выпарилась, если надо, воды немного долейте. Когда мясо потушится примерно 40 минут, переверните на другую сторону и продолжайте готовить.

Советы:

  • Если вам надо срочно приготовить буженину, то оставьте мясо на один час при комнатной температуре.

  • Вместо растительного масла, можно использовать оливковое масло.

