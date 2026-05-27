"Дрогобычская" колбаса tiktok.com/@innakluchnik31

Реклама

Рецепт «Дрогобычской» колбасы, о котором рассказали на странице Recipe for happiness, — это пример того, как классическая мясная техника сочетается с современным домашним подходом. Здесь нет сложных промышленных процессов, но есть главное — качественное мясо, терпение и соблюдение технологии. Эта колбаса — о текстуре, сочности и правильном вызревании.

Ингредиенты свинина без жира 300 г полужирная свинина 700 г смесь специй 23 г на 1 кг мяса ледяная вода 120 г

«Дрогобычская» колбаса tiktok.com/@innakluchnik31

Приготовление

Сначала постную часть мяса измельчают на мясорубке, а полужирную — нарезают брусочками. Далее все мясо засаливают специальной смесью приправ и оставляют вызревать на 2 суток. После этого к массе добавляют ледяную воду, это важный этап, который влияет на сочность. Смесь тщательно вымешивают 10-15 мин, именно этот шаг формирует правильную структуру фарша. Коллагеновую оболочку замачивают в подсоленной воде на 15-20 мин, после чего плотно наполняют подготовленной массой и формируют колбасу. Далее ее отправляют в холодную духовку, температуру выставляют на 80°C и готовят примерно 3,5 часа. После запекания колбасу сразу охлаждают под холодной водой, затем упаковывают и оставляют в холодильнике.

Автор рецепта советует обратить внимание на дополнительные инструменты, для удобства можно использовать набор специальных мясных смесей, а также заранее приобрести коллагеновую оболочку и формовочную сетку для рулетов, это упрощает процесс и делает форму более стабильной.

Домашняя «Дрогобычская» колбаса — не просто рецепт, а способ вернуть контроль над тем, что мы едим. Здесь нет случайных ингредиентов или спешки, только мясо, специи, время и технология, которая работает десятилетиями.

Реклама

Новости партнеров