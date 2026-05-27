Как приготовить домашнюю "Дрогобычскую" колбасу — оригинальный рецепт

«Дрогобычская» — не просто колбаса, а часть украинской кулинарной традиции, которую сегодня легко воспроизвести на собственной кухне, без лишних добавок, но с точностью до граммов, времени и технологии.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
52 часа
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Комментарии
"Дрогобычская" колбаса tiktok.com/@innakluchnik31

Рецепт «Дрогобычской» колбасы, о котором рассказали на странице Recipe for happiness, — это пример того, как классическая мясная техника сочетается с современным домашним подходом. Здесь нет сложных промышленных процессов, но есть главное — качественное мясо, терпение и соблюдение технологии. Эта колбаса — о текстуре, сочности и правильном вызревании.

Ингредиенты

свинина без жира
300 г
полужирная свинина
700 г
смесь специй
23 г на 1 кг мяса
ледяная вода
120 г
Приготовление

  1. Сначала постную часть мяса измельчают на мясорубке, а полужирную — нарезают брусочками.

  2. Далее все мясо засаливают специальной смесью приправ и оставляют вызревать на 2 суток.

  3. После этого к массе добавляют ледяную воду, это важный этап, который влияет на сочность.

  4. Смесь тщательно вымешивают 10-15 мин, именно этот шаг формирует правильную структуру фарша.

  5. Коллагеновую оболочку замачивают в подсоленной воде на 15-20 мин, после чего плотно наполняют подготовленной массой и формируют колбасу.

  6. Далее ее отправляют в холодную духовку, температуру выставляют на 80°C и готовят примерно 3,5 часа.

  7. После запекания колбасу сразу охлаждают под холодной водой, затем упаковывают и оставляют в холодильнике.

Автор рецепта советует обратить внимание на дополнительные инструменты, для удобства можно использовать набор специальных мясных смесей, а также заранее приобрести коллагеновую оболочку и формовочную сетку для рулетов, это упрощает процесс и делает форму более стабильной.

Домашняя «Дрогобычская» колбаса — не просто рецепт, а способ вернуть контроль над тем, что мы едим. Здесь нет случайных ингредиентов или спешки, только мясо, специи, время и технология, которая работает десятилетиями.

