Рецепты
1
2 мин

Как приготовить домашнюю колбасу по рецепту XVIII века

Иногда самые современные гастрономические тренды — это хорошо забытые старые рецепты. Домашняя колбаса, по рецепту кулинарной книги 1823 года, возвращает нас во времена, когда еда была не только удовольствием.

Станислава Бондаренко
1 час. 30 мин.
250 ккал
Домашняя колбаса

Домашняя колбаса instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Фудблогер Mike Smith на своей странице 18th Century Cook рассказал о рецепте колбасы, который он взял из классической книги «The Cook’s Oracle» («Оракул повара») британского врача и кулинара Уильяма Китчинера. Это не просто блюдо, а кулинарная история, которая рассказывает, как готовили еду в эпоху до холодильников и супермаркетов.

В XVIII веке мясо нужно было не только вкусно приготовить, но и сохранить. Именно поэтому такие техники, как соление и копчение, были жизненно необходимыми. Сегодня же они стали способом создать насыщенный, глубокий вкус, который невозможно воспроизвести быстрыми методами.

Ингредиенты

свиная лопатка (фарш)
900 г
соль
чёрный перец
цедра 1 лимона
кленовый сироп
25 г
мадера
50 мл
шалфей (измельченный)
1 пучок
петрушка (измельченная)
1 пучок
мускатный орех
свиные кишки

Приготовление

  1. В большой миске тщательно смешайте все ингредиенты до однородной массы.

  2. Оставьте фарш в холодном месте на ночь. Это позволит раскрыться вкусам, сделать текстуру более плотной и подготовить мясо к наполнению оболочек.

  3. Наполните свиные кишки подготовленным фаршем и сформируйте колбаски.

  4. Оставьте колбаски еще на несколько часов или на ночь в холоде.

  5. Готовить можно разными способами, например, жарить, запекать или коптить. Автор рецепта выбрал копчение на яблоневой древесине: 3 часа при температуре примерно 110-120°C.

В XVIII веке копчение было необходимостью, оно помогало хранить мясо без холодильников. Вместе с солением эта техника предотвращала порчу продуктов. Сегодня же копчение — это уже гастрономическое искусство. Оно придает глубину вкуса, характерный аромат и уникальную текстуру.

Эти колбаски — пример того, как традиции могут быть актуальными и сегодня. Простой набор ингредиентов, медленный процесс и внимание к деталям создают результат, не требующий сложных технологий.

Рецепты прошлого — это не только кулинария, но и способ почувствовать связь с историей. Домашние колбаски по рецепту XVIII века доказывают, что настоящий вкус рождается не из сложности, а из времени, терпения и правильных ингредиентов.

