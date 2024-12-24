Как приготовить домашнюю колбасу в духовке

Приготовьте ароматную настоящую домашнюю колбасу в духовке.
Вам понадобится свинина, сало, чеснок, перец, соль и натуральная оболочка или по-простому кишка. Приобрести ее можно на рынке в мясном отделе. Колбаса запекается в духовке и получается сочной, пропитанной чесноком, специями с золотистой корочкой.
Ингредиенты
- свинина
- 2,5 кг
- сало
- 500 г
- вода холодная
- 300 г
- чеснок
- 7 зубчиков
- перец черный молотый
- соль
- 45-50 г
- свиная оболочка
- 3-3,5 м
- Мясо и сало нарежьте на маленькие кусочки. Добавьте перец черный молотый, чеснок, пропущенный через пресс, соль, влейте холодную воду и хорошо перемешайте. Оставьте на 3-4 часа мариноваться.
- Свиную оболочку хорошо промойте внутри и снаружи. Наполните ее с помощью специальной насадки мясом. Аккуратно завяжите колбасу нитками и проткните зубочисткой в нескольких местах.
- Форму для запекания накройте фольгой, выложите колбасу и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов один час.
Советы:
- Мясо желательно оставить мариноваться на ночь.
- Вместо сала можно использовать свиную грудинку.
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