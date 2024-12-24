Как приготовить домашнюю колбасу в духовке

Вам понадобится свинина, сало, чеснок, перец, соль и натуральная оболочка или по-простому кишка. Приобрести ее можно на рынке в мясном отделе. Колбаса запекается в духовке и получается сочной, пропитанной чесноком, специями с золотистой корочкой.

Ингредиенты свинина 2,5 кг сало 500 г вода холодная 300 г чеснок 7 зубчиков перец черный молотый соль 45-50 г свиная оболочка 3-3,5 м

Мясо и сало нарежьте на маленькие кусочки. Добавьте перец черный молотый, чеснок, пропущенный через пресс, соль, влейте холодную воду и хорошо перемешайте. Оставьте на 3-4 часа мариноваться. Свиную оболочку хорошо промойте внутри и снаружи. Наполните ее с помощью специальной насадки мясом. Аккуратно завяжите колбасу нитками и проткните зубочисткой в нескольких местах. Форму для запекания накройте фольгой, выложите колбасу и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов один час.

Советы:

Мясо желательно оставить мариноваться на ночь.

Вместо сала можно использовать свиную грудинку.

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