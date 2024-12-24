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Как приготовить домашнюю колбасу в духовке

Время готовки
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
340 ккал
Дата публикации
Просмотры
167
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить домашнюю колбасу в духовке

Домашняя колбаса в духовке / Фото: Getty Images

Приготовьте ароматную настоящую домашнюю колбасу в духовке.

Вам понадобится свинина, сало, чеснок, перец, соль и натуральная оболочка или по-простому кишка. Приобрести ее можно на рынке в мясном отделе. Колбаса запекается в духовке и получается сочной, пропитанной чесноком, специями с золотистой корочкой.

Ингредиенты

свинина
2,5 кг
сало
500 г
вода холодная
300 г
чеснок
7 зубчиков
перец черный молотый
соль
45-50 г
свиная оболочка
3-3,5 м
  1. Мясо и сало нарежьте на маленькие кусочки. Добавьте перец черный молотый, чеснок, пропущенный через пресс, соль, влейте холодную воду и хорошо перемешайте. Оставьте на 3-4 часа мариноваться.
  2. Свиную оболочку хорошо промойте внутри и снаружи. Наполните ее с помощью специальной насадки мясом. Аккуратно завяжите колбасу нитками и проткните зубочисткой в нескольких местах.
  3. Форму для запекания накройте фольгой, выложите колбасу и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов один час.

Советы:

  • Мясо желательно оставить мариноваться на ночь.
  • Вместо сала можно использовать свиную грудинку.

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