Как приготовить домашнюю приправу к салатам, супам и мясу: рассказывает фуд-блогер

Сделать натуральную домашнюю приправу, без химии и искусственных красителей, которая придаст вкус вашим блюдам, совсем не сложно.
Фуд-блогер Valeriia Veligura поделилась со своими подписчиками рецептом домашней приправы, которую легко сделать в домашних условиях из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике.
Ингредиенты
- Укроп
- 50 г
- зеленый лук
- 25 г
- Соль
- 250 г
- Чеснок
- 5 зубчиков
- Цитрусовые
- 1/4 кожуры
- Лимонный сок
- 1 ч.л
Приготовление:
- Зелень промыть и просушить;
- В блендер положите все ингредиенты и тщательно перебить;
- Положите все на пергамент и разровняйте тонким слоем;
- Высушите в разогретой до 80°C духовке, около 2 часов;
- В процессе сушки нужно несколько раз доставать будущую приправу и перемешивать ее;
- Дайте ей остыть и еще раз перебейте блендером;
- Храните в закрытых емкостях.
Совет:
- Автор использовала лайм и лимон;
- Сушите смесь без конвекции, на верхнем и нижнем режимах.
@yummy.lera Сохраняй рецепт домашней натуральной и очень вкусной приправы ИНГРЕДИЕНТЫ: ✅ 50 г укропа ✅ 25 г зеленого лука ✅ 250 г соли ✅ 5 зубчиков чеснока ✅ 1/4 кож. сока Готовим: Зелень промываем и просушиваем. В блендер кладем все ингредиенты и тщательно пробиваем. Кладем на пергамент и разравниваем тонким слоем. Сушим в разогретой до 80 гр духовке ~ 2 часа (режим верх + низ, без конвекции). При этом в процессе несколько раз достаем и перемешиваем. Даем остыть и еще раз пробиваем блендером. Храним в закрытых емкостях! Вкусного ⠀ #украинскийтекток #украина #вкусно #рецепт #рек #хочуврек ♬ Little Things
Эту приправу можно использовать вместо обычной соли к салатам, супам, другим блюдам и мясу. Выходит вкусная и ароматная соль.
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