Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить домашнюю приправу к салатам, супам и мясу: рассказывает фуд-блогер

Как приготовить домашнюю приправу к салатам, супам и мясу: рассказывает фуд-блогер

Как приготовить домашнюю приправу? / Фото: Credits

Сделать натуральную домашнюю приправу, без химии и искусственных красителей, которая придаст вкус вашим блюдам, совсем не сложно.

Фуд-блогер Valeriia Veligura поделилась со своими подписчиками рецептом домашней приправы, которую легко сделать в домашних условиях из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике.

Ингредиенты

Укроп
50 г
зеленый лук
25 г
Соль
250 г
Чеснок
5 зубчиков
Цитрусовые
1/4 кожуры
Лимонный сок
1 ч.л

Приготовление:

  • Зелень промыть и просушить;
  • В блендер положите все ингредиенты и тщательно перебить;
  • Положите все на пергамент и разровняйте тонким слоем;
  • Высушите в разогретой до 80°C духовке, около 2 часов;
  • В процессе сушки нужно несколько раз доставать будущую приправу и перемешивать ее;
  • Дайте ей остыть и еще раз перебейте блендером;
  • Храните в закрытых емкостях.

Совет:

  • Автор использовала лайм и лимон;
  • Сушите смесь без конвекции, на верхнем и нижнем режимах.
@yummy.lera Сохраняй рецепт домашней натуральной и очень вкусной приправы ИНГРЕДИЕНТЫ: ✅ 50 г укропа ✅ 25 г зеленого лука ✅ 250 г соли ✅ 5 зубчиков чеснока ✅ 1/4 кож. сока Готовим: Зелень промываем и просушиваем. В блендер кладем все ингредиенты и тщательно пробиваем. Кладем на пергамент и разравниваем тонким слоем. Сушим в разогретой до 80 гр духовке ~ 2 часа (режим верх + низ, без конвекции). При этом в процессе несколько раз достаем и перемешиваем. Даем остыть и еще раз пробиваем блендером. Храним в закрытых емкостях! Вкусного ⠀ #украинскийтекток #украина #вкусно #рецепт #рек #хочуврек ♬ Little Things

Эту приправу можно использовать вместо обычной соли к салатам, супам, другим блюдам и мясу. Выходит вкусная и ароматная соль.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация