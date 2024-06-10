Как приготовить домашнюю приправу к салатам, супам и мясу: рассказывает фуд-блогер

Сделать натуральную домашнюю приправу, без химии и искусственных красителей, которая придаст вкус вашим блюдам, совсем не сложно.

Фуд-блогер Valeriia Veligura поделилась со своими подписчиками рецептом домашней приправы, которую легко сделать в домашних условиях из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике.

Ингредиенты Укроп 50 г зеленый лук 25 г Соль 250 г Чеснок 5 зубчиков Цитрусовые 1/4 кожуры Лимонный сок 1 ч.л

Приготовление:

Зелень промыть и просушить;

В блендер положите все ингредиенты и тщательно перебить;

Положите все на пергамент и разровняйте тонким слоем;

Высушите в разогретой до 80°C духовке, около 2 часов;

В процессе сушки нужно несколько раз доставать будущую приправу и перемешивать ее;

Дайте ей остыть и еще раз перебейте блендером;

Храните в закрытых емкостях.

Совет:

Автор использовала лайм и лимон;

Сушите смесь без конвекции, на верхнем и нижнем режимах.

#украина #вкусно #рецепт #рек #хочуврек ♬ Little Things @yummy.lera Сохраняй рецепт домашней натуральной и очень вкусной приправы ИНГРЕДИЕНТЫ: ✅ 50 г укропа ✅ 25 г зеленого лука ✅ 250 г соли ✅ 5 зубчиков чеснока ✅ 1/4 кож. сока Готовим: Зелень промываем и просушиваем. В блендер кладем все ингредиенты и тщательно пробиваем. Кладем на пергамент и разравниваем тонким слоем. Сушим в разогретой до 80 гр духовке ~ 2 часа (режим верх + низ, без конвекции). При этом в процессе несколько раз достаем и перемешиваем. Даем остыть и еще раз пробиваем блендером. Храним в закрытых емкостях! Вкусного ⠀ #украинскийтекток

Эту приправу можно использовать вместо обычной соли к салатам, супам, другим блюдам и мясу. Выходит вкусная и ароматная соль.

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