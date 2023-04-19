Как приготовить фалафель: пошаговый рецепт от Андрея Величко

Это очень интересное блюдо – не содержит мяса, а по питательности и вкусу опережает порой мясные котлеты. Вкусно, ароматно, несложно в приготовлении.

Подготовьте продукты:

нут – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 5 зубков

петрушка и кинза – по 1 пучку

специя мирудия – 1 чайная ложка

специя зира — ½ чайной ложки

соль и черный перец

разрыхлитель для теста или сода с уксусом — 1/2 чайной ложки

масло растительное (для жарки) – 800 мл (можно использовать 2-3 раза)

Шаг 1

Нужно хорошо промыть нут и залить холодной водой. И оставить в сутки в холодильнике.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 2

Нужно пропустить через мясорубку замоченный нут, лук, чеснок и зелень. Ну или использовать ли блендер. Рекомендуем использовать именно мясорубку, со средней решеткой – 4-5 мм. Теперь можно перемешать. Должна получиться однородная масса приятного зеленого цвета. В зависимости от количества зелени, цвет может быть от бледно-салатового до ярко-зеленого. Теперь можно добавлять соль и специи, перемешать и отправить фарш из нута на несколько часов в холодильник – пусть настаивается, ароматы специй насыщают нут, сок зелени и лука с чесноком тем временем начнут готовить нут.

Шаг 3

Готовим. Из массы легко формируются шарики диаметром 2-3 см. Их нужно хорошо сформировать, смять, чтобы не развалились. Их жарим в горячем растительном масле, как во фритюре. Второй вариант – приплюснуть эти шарики и пожарить в небольшом количестве масла. Как котлеты. Второй вариант гораздо удобнее, но первый точно вкуснее. Жарить, пока поверхность станет коричневого цвета. Вуаля, все готово – отбрасывайте на бумажную салфетку, которая впитает лишнее масло и подавайте к столу.

Фото: Facebook Андрея Величко

С чем есть? Традиционно – с тхиной – это такой соус из перетертого с маслом кунжута. Но есть еще 2 ингредиента, с которыми вкусен фалафель. Первый – это йогурт, плотный греческий. Второй – это салат, которому сейчас самое время. Свежий салат из молодой капусты с редисом и огурцом, заправленный ароматным маслом и уксусом.

Фото: Facebook Андрея Величко

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Приятного аппетита!

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