ферментированные помидоры черри с розмарином / © Credits

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Если вы любите домашние заготовки, но хотите попробовать что-то более интересное, чем традиционные маринованные овощи, обратите внимание на ферментированные помидоры. О рецепте рассказали на странице v.vanilinka. Секрет их вкуса — в сочетании ароматного розмарина, чеснока, перца и правильного солевого раствора.

Ингредиенты помидоры черри 500–700 г розмарин 2–4 веточки чеснок 2–4 зубчика чёрный перец 6 горошин ароматный перец 2 горошины зерна горчицы щепотка лавровый лист 1 шт. острый перец ½ шт. питьевая вода 1 л соль (для 4 %-ного солевого раствора) 40 г

Приготовление

На дно чистой стерилизованной банки выложите нарезанный ломтиками чеснок, кольца острого перца, зерна горчицы, лавровый лист, черный и душистый перец, а также веточку розмарина. Помидоры черри вымойте и каждый аккуратно проколите зубочисткой. Так они лучше впитают ароматы и не растрескаются во время ферментации. Плотно уложите помидоры в банку, добавьте между слоями оставшиеся веточки розмарина. Растворите 40 г соли в 1 л питьевой воды. Залейте помидоры рассолом так, чтобы они были полностью погружены в жидкость. Накройте банку марлей, закрепите её резинкой и оставьте на 5–7 дней при температуре 17–22°C. Ежедневно проверяйте, как проходит ферментация. Примерно с 4-го дня пробуйте помидоры, чтобы определить желаемый уровень кислинки и насыщенности вкуса. Когда помидоры приобретут нужный вкус, плотно закройте банку крышкой и переставьте в холодильник. Еще 1–2 суток в холоде — и вкус станет более гармоничным.

Несколько простых ингредиентов создают нечто действительно особенное. Подавайте их к мясу, запеченным овощам, сыру или просто наслаждайтесь с кусочком свежего хлеба. И будьте готовы к тому, что эта ароматная закуска имеет все шансы стать вашей новой домашней гастрономической традицией.

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