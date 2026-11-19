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Как приготовить ферментированные помидоры черри с розмарином
Ароматные, сочные и с яркими средиземноморскими нотками — эти ферментированные помидоры черри способны превратить даже самый простой ужин в небольшой гастрономический праздник.
Если вы любите домашние заготовки, но хотите попробовать что-то более интересное, чем традиционные маринованные овощи, обратите внимание на ферментированные помидоры. О рецепте рассказали на странице v.vanilinka. Секрет их вкуса — в сочетании ароматного розмарина, чеснока, перца и правильного солевого раствора.
Ингредиенты
- помидоры черри
- 500–700 г
- розмарин
- 2–4 веточки
- чеснок
- 2–4 зубчика
- чёрный перец
- 6 горошин
- ароматный перец
- 2 горошины
- зерна горчицы
- щепотка
- лавровый лист
- 1 шт.
- острый перец
- ½ шт.
- питьевая вода
- 1 л
- соль (для 4 %-ного солевого раствора)
- 40 г
Приготовление
На дно чистой стерилизованной банки выложите нарезанный ломтиками чеснок, кольца острого перца, зерна горчицы, лавровый лист, черный и душистый перец, а также веточку розмарина.
Помидоры черри вымойте и каждый аккуратно проколите зубочисткой. Так они лучше впитают ароматы и не растрескаются во время ферментации.
Плотно уложите помидоры в банку, добавьте между слоями оставшиеся веточки розмарина.
Растворите 40 г соли в 1 л питьевой воды.
Залейте помидоры рассолом так, чтобы они были полностью погружены в жидкость.
Накройте банку марлей, закрепите её резинкой и оставьте на 5–7 дней при температуре 17–22°C.
Ежедневно проверяйте, как проходит ферментация. Примерно с 4-го дня пробуйте помидоры, чтобы определить желаемый уровень кислинки и насыщенности вкуса.
Когда помидоры приобретут нужный вкус, плотно закройте банку крышкой и переставьте в холодильник.
Еще 1–2 суток в холоде — и вкус станет более гармоничным.
Несколько простых ингредиентов создают нечто действительно особенное. Подавайте их к мясу, запеченным овощам, сыру или просто наслаждайтесь с кусочком свежего хлеба. И будьте готовы к тому, что эта ароматная закуска имеет все шансы стать вашей новой домашней гастрономической традицией.