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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить филе хека в сметанном кляре

Рыба в кляре подается как горячем, так и в холодном виде. Как основное блюдо или с гарниром из картофельного пюре, риса или со свежими овощами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
129 ккал
Филе хека в сметанном кляре

Филе хека в сметанном кляре / © Credits

Филе хека, приготовленное по этому рецепту, получается нежным и сочным благодаря сметанному кляру.

Ингредиенты

хек (филе)
500 г
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
100 г
сметана
120 г
куркума
1/4 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Рыбу заранее разморозьте. Промойте под холодной водой, очистите филе от кожи и нарежьте на порционные кусочки.

  2. В миске соедините сметану, яйцо, соль, перец черный молотый, куркуму, перемешайте, всыпьте муку и еще раз хорошо перемешайте до однородности, кляр должен быть достаточно густым.

  3. Каждый кусочек рыбы обмакните в кляр и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

  • Используйте филе любой нежирной морской рыбы.

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Дата публикации
Количество просмотров
23
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