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Как приготовить филе хека в сметанном кляре
Рыба в кляре подается как горячем, так и в холодном виде. Как основное блюдо или с гарниром из картофельного пюре, риса или со свежими овощами.
Филе хека, приготовленное по этому рецепту, получается нежным и сочным благодаря сметанному кляру.
Ингредиенты
- хек (филе)
- 500 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 100 г
- сметана
- 120 г
- куркума
- 1/4 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Рыбу заранее разморозьте. Промойте под холодной водой, очистите филе от кожи и нарежьте на порционные кусочки.
В миске соедините сметану, яйцо, соль, перец черный молотый, куркуму, перемешайте, всыпьте муку и еще раз хорошо перемешайте до однородности, кляр должен быть достаточно густым.
Каждый кусочек рыбы обмакните в кляр и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.
Используйте филе любой нежирной морской рыбы.