Как приготовить французский сэндвич крок-месье: рецепт от Андрея Величко

Это блюдо французской кухни, очень популярное во французских кафе.
Крок-месье — горячий сэндвич с сыром и ветчиной. Очень популярное блюдо французской кухни. Может быть и завтраком, и горячей закуской, и основным блюдом.
Ингредиенты (на 2 сэндвича):
- хлеб тостовый - 4 шт.
- ветчина - 80 г
- сыр твердый - 120 г
- соус Бешамель - 200 г
- горчица - 2 чайные ложки
Технология приготовления:
Тостовой хлеб следует подсушить на горячей сковороде без масла. Или в тостере. Хорошо подсушить с обеих сторон, чтобы появилась хрустящая корочка.
Раскладываем подсушенный хлеб, наносим на него соус Бешамель (где-то половину), после – сыр (тонкие слайсы или натертый), далее – слайсы ветчины.
Складываем сэндвич таким образом, чтобы ветчина оказалась внутри, а дальше - слоями сыр и соус Бешамель.
Теперь нужно хорошо прижать сэндвич, подержать несколько секунд, чтобы спрессовать.
Далее нужно равномерно нанести поверх сэндвича половину оставшегося соуса Бешамель. И посыпать остатками тертого сыра.
Запекать 12-15 минут при 180 градусах или до тех пор, пока сэндвич не станет золотисто-коричневым.
Подать можно на завтрак или на обед к супу.
Кстати, если соус Бешамель у вас готов заранее, то весь процесс приготовления такого блюда займет не больше 20-25 минут, из которых 15 – выпекание.
Версия этого сэндвича с жареным яйцом сверху называется croque madame, или "шаг мадам". Говорят, яйцо в этом случае напоминает женскую шляпку.
Приятного аппетита!
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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