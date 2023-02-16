Как приготовить французский сэндвич крок-месье: рецепт от Андрея Величко

Это блюдо французской кухни, очень популярное во французских кафе.

Крок-месье — горячий сэндвич с сыром и ветчиной. Очень популярное блюдо французской кухни. Может быть и завтраком, и горячей закуской, и основным блюдом.

Ингредиенты (на 2 сэндвича):

хлеб тостовый - 4 шт.

ветчина - 80 г

сыр твердый - 120 г

соус Бешамель - 200 г

горчица - 2 чайные ложки

Фото: Facebook Андрея Величко

Технология приготовления:

Тостовой хлеб следует подсушить на горячей сковороде без масла. Или в тостере. Хорошо подсушить с обеих сторон, чтобы появилась хрустящая корочка.

Раскладываем подсушенный хлеб, наносим на него соус Бешамель (где-то половину), после – сыр (тонкие слайсы или натертый), далее – слайсы ветчины.

Складываем сэндвич таким образом, чтобы ветчина оказалась внутри, а дальше - слоями сыр и соус Бешамель.

Теперь нужно хорошо прижать сэндвич, подержать несколько секунд, чтобы спрессовать.

Далее нужно равномерно нанести поверх сэндвича половину оставшегося соуса Бешамель. И посыпать остатками тертого сыра.

Запекать 12-15 минут при 180 градусах или до тех пор, пока сэндвич не станет золотисто-коричневым.

Подать можно на завтрак или на обед к супу.

Кстати, если соус Бешамель у вас готов заранее, то весь процесс приготовления такого блюда займет не больше 20-25 минут, из которых 15 – выпекание.

Версия этого сэндвича с жареным яйцом сверху называется croque madame, или "шаг мадам". Говорят, яйцо в этом случае напоминает женскую шляпку.

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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