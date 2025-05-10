ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
108
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить гнезда из макарон с фаршем на сковороде

Если вы любите макароны с мясом, то обязательно приготовьте это нежное, оригинальное блюдо с замечательным вкусом и ароматом.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гнезда из макарон с фаршем на сковороде

Гнезда из макарон с фаршем на сковороде / © Credits

Мясные шарики и гарнир готовятся на сковороде с овощами, томатной пастой, сметаной, сыром и идеально сохраняют свою форму. Детям такое приготовление макарон точно понравится.

Ингредиенты:

  • гнезда из макарон - 300 гр;

  • сыр твердый - 100;

  • фарш свиной - 300 гр;

  • лук репчатый - 1 шт;

  • чеснок - 2 зубчика;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло;

  • зелень (укроп, петрушка);

Для соуса:

  • лук репчатый - 2 шт;

  • морковь - 2 шт;

  • вода - 500 гр;

  • сметана - 100 гр;

  • томатная паста - 2 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Сыр натрите на крупную терку.

  2. Зелень мелко измельчите.

  3. Лук и чеснок очистите, лук мелко нарежьте на кубики, чеснок выдавите через пресс.

  4. Выложите в фарш, поперчите, посолите и хорошо перемешайте. Из фарша сформируйте шарики небольшого размера и выложите на макароны.

  5. Для соуса лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.

  6. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук две минуты, затем выложите морковь и обжарьте еще 5-7 минут до мягкости.

  7. Добавьте томатную пасту, сметану, перец черный молотый, соль, перемешайте, обжарьте две минуты, влейте горячую воду и еще раз перемешайте.

  8. Выложите фаршированные гнезда на соус доведите до кипения, закройте плотно крышкой и тушите на медленном огне 25 минут, затем посыпьте макаронные гнезда тертым сыром и тушите еще пять минут.

  9. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.

Советы:

  • Доливайте столько кипятка, чтобы мясные гнезда были до верха покрыты жидкостью.

  • Фарш используйте любой.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie