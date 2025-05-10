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Как приготовить гнезда из макарон с фаршем на сковороде
Если вы любите макароны с мясом, то обязательно приготовьте это нежное, оригинальное блюдо с замечательным вкусом и ароматом.
Мясные шарики и гарнир готовятся на сковороде с овощами, томатной пастой, сметаной, сыром и идеально сохраняют свою форму. Детям такое приготовление макарон точно понравится.
Ингредиенты:
гнезда из макарон - 300 гр;
сыр твердый - 100;
фарш свиной - 300 гр;
лук репчатый - 1 шт;
чеснок - 2 зубчика;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло;
зелень (укроп, петрушка);
Для соуса:
лук репчатый - 2 шт;
морковь - 2 шт;
вода - 500 гр;
сметана - 100 гр;
томатная паста - 2 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Сыр натрите на крупную терку.
Зелень мелко измельчите.
Лук и чеснок очистите, лук мелко нарежьте на кубики, чеснок выдавите через пресс.
Выложите в фарш, поперчите, посолите и хорошо перемешайте. Из фарша сформируйте шарики небольшого размера и выложите на макароны.
Для соуса лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук две минуты, затем выложите морковь и обжарьте еще 5-7 минут до мягкости.
Добавьте томатную пасту, сметану, перец черный молотый, соль, перемешайте, обжарьте две минуты, влейте горячую воду и еще раз перемешайте.
Выложите фаршированные гнезда на соус доведите до кипения, закройте плотно крышкой и тушите на медленном огне 25 минут, затем посыпьте макаронные гнезда тертым сыром и тушите еще пять минут.
Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.
Советы:
Доливайте столько кипятка, чтобы мясные гнезда были до верха покрыты жидкостью.
Фарш используйте любой.