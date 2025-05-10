Как приготовить гнезда из макарон с фаршем на сковороде

Гнезда из макарон с фаршем на сковороде / © Credits

Мясные шарики и гарнир готовятся на сковороде с овощами, томатной пастой, сметаной, сыром и идеально сохраняют свою форму. Детям такое приготовление макарон точно понравится.

Для соуса:

Сыр натрите на крупную терку.

Зелень мелко измельчите.

Лук и чеснок очистите, лук мелко нарежьте на кубики, чеснок выдавите через пресс.

Выложите в фарш, поперчите, посолите и хорошо перемешайте. Из фарша сформируйте шарики небольшого размера и выложите на макароны.

Для соуса лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.

В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук две минуты, затем выложите морковь и обжарьте еще 5-7 минут до мягкости.

Добавьте томатную пасту, сметану, перец черный молотый, соль, перемешайте, обжарьте две минуты, влейте горячую воду и еще раз перемешайте.

Выложите фаршированные гнезда на соус доведите до кипения, закройте плотно крышкой и тушите на медленном огне 25 минут, затем посыпьте макаронные гнезда тертым сыром и тушите еще пять минут.