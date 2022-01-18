Как приготовить голубцы в мультиварке: простой рецепт от Евгения Клопотенко

Шеф-повар поделился рецептом, по которому голубцы будут нежными и сочными.

Голубцы - один из моих любимых рецептов комфортной еды, отлично подходящей на обед или ужин выходного дня, а особенно - в прохладную погоду. Наиболее популярной начинкой для капустных листьев является мясо - фарш или рубленная свинина, говядина, курица или баранина со специями, луком и морковью. А если хочется сэкономить время - ленивые голубцы. Но часто готовят и другие варианты: голубцы с фасолью, грибами, крупами и даже морепродуктами. В разных странах к блюду подают разные соусы - у нас по традиции сметана или соус из томатов и сметаны, в других странах это может быть джем, легкий соус из оливкового масла, лимона или уксуса со специями.

Голубцы - популярное блюдо как для повседневного обеда, так и для угощения по поводу торжественных случаев. Для Святого ужина во многих регионах Украины голубцы являются одним из двенадцати традиционных блюд, которые подают на ужин. В этом случае используются только постные ингредиенты. Сегодня я расскажу вам рецепт голубцов в мультиварке, она отлично подходит для их приготовления - голубцы будут нежными и сочными.

Как приготовить идеальные голубцы

Вкусные голубцы приготовить просто. Нужно знать несколько основных моментов. Начну с обработки капусты. Если вы захотите отделять листья от сырой капусты, они легко могут рваться и ломаться, к тому же заворачивать в них начинку будет очень тяжело. Поэтому сначала обязательно вырежьте кочерыжку - наиболее твердую часть капусты, а затем положите капусту в кипяток. Благодаря тому, что мы удалили кочерыжку, листья будут легко отделяться, а в воде станут более мягкими и легко будут заворачиваться. После того как вы достанете листья из воды, я рекомендую отрезать твердую часть на каждом листочке, это сделает блюдо более нежным. Я советую брать большую капусту, чтобы и листья были большие, и легче было формировать голубцы. Фарш можно выбирать любой по вкусу, это зависит только от ваших предпочтений. Готовить его предварительно не нужно, он приготовится уже в процессе тушения голубцов.

Ингредиенты:

1 стакан риса

500 г фарша ассорти

1 ч. л. молотого кориандра

1 капуста

1 лук

1 морковь

3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

2 лавровых листа

3 зубчика чеснока

4 горошины душистого перца

4 горошины черного перца

Для заливки:

1 стакан сметаны

1 стакан воды

1 ст. л. томатной пасты

соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления голубцов в мультиварке. Сначала сварите рис. Вы можете сделать это в мультиварке, включив специальный режим, или в сотейнике. Залейте стакан риса двумя стаканами воды, варите 5 минут после закипания воды, затем выключите огонь и накройте сотейник крышкой еще на 15 минут.

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2. Из капусты осторожно вырежьте кочерыжку. Вскипятите воду в большой кастрюле и выложите капусту. Дайте провариться несколько минут, а затем осторожно отделяйте по одному листочку. Выкладывайте листики в отдельную тарелку, кочерыжку мы вырезали, поэтому листья будут отделяться легко. То, что мы положили капусту в кипяток, упростит процесс заворачивания начинки.

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3. Отрежьте с каждого листика капусты жесткую часть. Тогда готовые голубцы будут более нежными по вкусу.

Instagram Евгения Клопотенка

4. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла и сделайте зажарку из лука и моркови.

Instagram Евгения Клопотенка

5. В большую миску выложите отварной рис, добавьте зажарку, 500 г фарша ассорти, 1 ч. л. молотого кориандра, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Фарш можно выбирать и любой другой по вкусу.

Instagram Евгения Клопотенка

6. Выкладывайте начинку в листья капусты и формуйте голубцы, заворачивая листья сначала по бокам. Выложите сформированные голубцы в чашу мультиварки швом вниз, добавьте 2 лавровых листа, 3 зубчика чеснока, 4 горошины душистого перца и 4 горошины черного перца.

Instagram Евгения Клопотенка

7. В миску влейте 1 стакан воды, 1 стакан сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, соль и перец по вкусу. Перемешайте и залейте в чашу с голубцами. Выставьте режим тушения. Моя мультиварка готовит голубцы 1 час.

Instagram Евгения Клопотенка

Готовить - это просто!

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