Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить горячие бутерброды на мангале: советы фуд-блогера

Как приготовить горячие бутерброды на мангале: советы фуд-блогера

Горячий бутерброд на мангале / Фото: Credits

Просто, удобно и быстро – это синонимы этих вкусных и гигантских бутербродов.

Фуд-блогер The Man Cooking делится со своими подписчиками в TikTok необыкновенно вкусными и интересными рецептами. В одном из своих видео он показал оригинальный рецепт горячих бутербродов на мангале. После просмотра видео просто невозможно удержаться и не приготовить такие вкусности дома!

Ингредиенты

Багет
Фарш
Приправы
Черный перец
Копченая паприка
Лук
Твердый сыр

Приготовление:

  • Разрежьте багет пополам по длине;
  • Достаньте мякиш;
  • Измельчите лук;
  • В фарш добавьте приправы, соль, перец, паприку и лук. Все перемешайте;
  • В середину половинки багета положите сыр;
  • Сверху выложите фарш и хорошо его утрамбуйте;
  • Выложите на решетку;
  • Запекайте на умеренном огне 15 мин на стороне фарша и 3 мин на другой, чтобы получить хрустящую корочку.

Советы:

  • Багеты лучше выбирать небольшого размера;
  • Фарш берите по своему вкусу, автор использовал говяжий с жиром;
  • Чтобы фарш не прилип к решетке, можете натереть ее половинкой лука, этот совет дали читатели в комментариях;
  • К начинке можно добавить грибы и зелень;
  • Такие бутерброды можно приготовить даже дома в духовке;
  • Сыр может быть сулугуни, моцарелла или гауда.
@themancooking Вот это — ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ на мангале Для меня это открытие 2024 года, более вкусного горячего бутерброда я не ел. Просто, удобно и быстро, это девиз этих вкусных бутербургеров я даже не знаю как это назвать Итак для бутербургеров : Несколько небольших багетов Фарш по своему вкусу Приправы к фаршу в которых главное это черный перец и копченая паприка! Лук синий в фарш Сыр гауда Запекать на умеренном огне минут 15 на стороне фарша и 3 мин на обратной стороне чтобы получить хрустящую корочку #рецепты #рецептымангал #намангали #themancooking #грильрецепты #рецепты ♬ оригинальный звук — The Man Cook

Такие бутерброды будут идеально смаковать на природе и внесут разнообразие к вашему столу.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация