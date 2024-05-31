Как приготовить горячие бутерброды на мангале: советы фуд-блогера

Просто, удобно и быстро – это синонимы этих вкусных и гигантских бутербродов.

Фуд-блогер The Man Cooking делится со своими подписчиками в TikTok необыкновенно вкусными и интересными рецептами. В одном из своих видео он показал оригинальный рецепт горячих бутербродов на мангале. После просмотра видео просто невозможно удержаться и не приготовить такие вкусности дома!

Ингредиенты Багет Фарш Приправы Черный перец Копченая паприка Лук Твердый сыр

Приготовление:

Разрежьте багет пополам по длине;

Достаньте мякиш;

Измельчите лук;

В фарш добавьте приправы, соль, перец, паприку и лук. Все перемешайте;

В середину половинки багета положите сыр;

Сверху выложите фарш и хорошо его утрамбуйте;

Выложите на решетку;

Запекайте на умеренном огне 15 мин на стороне фарша и 3 мин на другой, чтобы получить хрустящую корочку.

Советы:

Багеты лучше выбирать небольшого размера;

Фарш берите по своему вкусу, автор использовал говяжий с жиром;

Чтобы фарш не прилип к решетке, можете натереть ее половинкой лука, этот совет дали читатели в комментариях;

К начинке можно добавить грибы и зелень;

Такие бутерброды можно приготовить даже дома в духовке;

Сыр может быть сулугуни, моцарелла или гауда.

#рецептымангал #намангали #themancooking #грильрецепты #рецепты ♬ оригинальный звук — The Man Cook @themancooking Вот это — ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ на мангале Для меня это открытие 2024 года, более вкусного горячего бутерброда я не ел. Просто, удобно и быстро, это девиз этих вкусных бутербургеров я даже не знаю как это назвать Итак для бутербургеров : Несколько небольших багетов Фарш по своему вкусу Приправы к фаршу в которых главное это черный перец и копченая паприка! Лук синий в фарш Сыр гауда Запекать на умеренном огне минут 15 на стороне фарша и 3 мин на обратной стороне чтобы получить хрустящую корочку #рецепты

Такие бутерброды будут идеально смаковать на природе и внесут разнообразие к вашему столу.

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