Как приготовить горячую кукурузу с сыром

Приготовьте сливочно-сырную кукурузу от которой почти невозможно оторваться.

На странице bude_smachno_razom показали, как приготовить вкусную горячую сырную кукурузу всего за пару минут.

Ингредиенты Кукуруза консервированная 1 банка Сливочное масло 15 г Крем-творог 20 г Твердый сыр 30 г Сырная приправа 1 ч.л Соль

Приготовление:

Возьмите кастрюлю и растопите в ней сливочное масло;

Добавьте кукурузу (предварительно процеженную) и обжаривайте ее 1 минуту, периодически помешивая;

Добавьте сырную приправу;

Затем добавьте сливочный сыр и помешивайте, пока сыр растопится;

Далее добавьте сыр и держите на огне еще 1 минутку;

Подавайте кукурузу горячей и по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью.

и смакуйте лето @bude_smachno_razom Кукуруза с сыром – нереально вкусный рецепт перекуса или горячей закуски • кукуруза консервированная -1 б. • сливочное масло – 15 грм • крем – сыр – 20 грм • твердый сыр – 30 грм • творожная приправа – 1 ч.л. • соль – по желанию Приготовление • Возьмите кастрюлю и растопите в ней сливочное масло. Добавьте кукурузу (предварительно процеженную) обжаривайте 1 минуту, периодически помешивая, приправьте творожной приправой. • Затем добавьте сливочный сыр в кукурузу. Помешивайте, пока сыр растопится. Добавляем сыр прогреваем еще 1 минутку. • После приготовления выключите огонь. Подавайте кукурузу с горячим сыром, по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью. Вкусного Храните на полную ☀️

Такая кукуруза может быть основным блюдом или вкусным дополнением к ней.

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