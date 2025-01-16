Как приготовить горячую кукурузу с сыром

Приготовьте сливочно-сырную кукурузу от которой почти невозможно оторваться.
На странице bude_smachno_razom показали, как приготовить вкусную горячую сырную кукурузу всего за пару минут.
Ингредиенты
- Кукуруза консервированная
- 1 банка
- Сливочное масло
- 15 г
- Крем-творог
- 20 г
- Твердый сыр
- 30 г
- Сырная приправа
- 1 ч.л
- Соль
Приготовление:
- Возьмите кастрюлю и растопите в ней сливочное масло;
- Добавьте кукурузу (предварительно процеженную) и обжаривайте ее 1 минуту, периодически помешивая;
- Добавьте сырную приправу;
- Затем добавьте сливочный сыр и помешивайте, пока сыр растопится;
- Далее добавьте сыр и держите на огне еще 1 минутку;
- Подавайте кукурузу горячей и по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью.
@bude_smachno_razom Кукуруза с сыром – нереально вкусный рецепт перекуса или горячей закуски • кукуруза консервированная -1 б. • сливочное масло – 15 грм • крем – сыр – 20 грм • твердый сыр – 30 грм • творожная приправа – 1 ч.л. • соль – по желанию Приготовление • Возьмите кастрюлю и растопите в ней сливочное масло. Добавьте кукурузу (предварительно процеженную) обжаривайте 1 минуту, периодически помешивая, приправьте творожной приправой. • Затем добавьте сливочный сыр в кукурузу. Помешивайте, пока сыр растопится. Добавляем сыр прогреваем еще 1 минутку. • После приготовления выключите огонь. Подавайте кукурузу с горячим сыром, по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью. Вкусного Храните и смакуйте лето на полную ☀️
Такая кукуруза может быть основным блюдом или вкусным дополнением к ней.
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