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Как приготовить горячую кукурузу с сыром

Как приготовить горячую кукурузу с сыром

Как приготовить горячую кукурузу с сыром / Фото: www.credits

Приготовьте сливочно-сырную кукурузу от которой почти невозможно оторваться.

На странице bude_smachno_razom показали, как приготовить вкусную горячую сырную кукурузу всего за пару минут.

Ингредиенты

Кукуруза консервированная
1 банка
Сливочное масло
15 г
Крем-творог
20 г
Твердый сыр
30 г
Сырная приправа
1 ч.л
Соль

Приготовление:

  • Возьмите кастрюлю и растопите в ней сливочное масло;
  • Добавьте кукурузу (предварительно процеженную) и обжаривайте ее 1 минуту, периодически помешивая;
  • Добавьте сырную приправу;
  • Затем добавьте сливочный сыр и помешивайте, пока сыр растопится;
  • Далее добавьте сыр и держите на огне еще 1 минутку;
  • Подавайте кукурузу горячей и по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью.
@bude_smachno_razom Кукуруза с сыром – нереально вкусный рецепт перекуса или горячей закуски • кукуруза консервированная -1 б. • сливочное масло – 15 грм • крем – сыр – 20 грм • твердый сыр – 30 грм • творожная приправа – 1 ч.л. • соль – по желанию Приготовление • Возьмите кастрюлю и растопите в ней сливочное масло. Добавьте кукурузу (предварительно процеженную) обжаривайте 1 минуту, периодически помешивая, приправьте творожной приправой. • Затем добавьте сливочный сыр в кукурузу. Помешивайте, пока сыр растопится. Добавляем сыр прогреваем еще 1 минутку. • После приготовления выключите огонь. Подавайте кукурузу с горячим сыром, по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью. Вкусного Храните и смакуйте лето на полную ☀️

Такая кукуруза может быть основным блюдом или вкусным дополнением к ней.

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