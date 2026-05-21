Рецепты
9
1 мин

Как приготовить грибной суп-пюре

Особенность приготовления этого грибного супа в том, что готовится он с добавлением сливок, и поэтому получается сытным, вкусным, с густой кремовой текстурой.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Грибной суп-пюре

Грибной суп-пюре

Готовый суп подайте с сухариками и зеленью.

Ингредиенты

шампиньоны
450 г
картофель
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
сливки 20%
200 мл
сливочное масло
50 г
вода
800 мл
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Шампиньоны промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими ломтиками, два грибочка нарежьте тонкими пластинами и обжарьте их отдельно на сливочном масле до золотистого цвета.

  2. Картофель, лук очистите. Картофель нарежьте на мелкие кубики, лук — на тонкие полукольца.

  3. На дно кастрюли выложите сливочное масло и обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы и обжарьте 4-6 минут, затем выложите картофель, влейте воду, доведите до кипения и варите 15 минут.

  4. Погружным блендером пробейте суп до однородной и гладкой консистенции, затем влейте сливки, поперчите, посолите, доведите до кипения и снимите с огня.

  5. Разлейте суп по тарелкам, украсьте жареными грибами и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

