Как приготовить грибной суп-пюре
Особенность приготовления этого грибного супа в том, что готовится он с добавлением сливок, и поэтому получается сытным, вкусным, с густой кремовой текстурой.
Готовый суп подайте с сухариками и зеленью.
Ингредиенты
- шампиньоны
- 450 г
- картофель
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- сливки 20%
- 200 мл
- сливочное масло
- 50 г
- вода
- 800 мл
- перец черный молотый
- соль
- зелень (укроп, петрушка)
Шампиньоны промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими ломтиками, два грибочка нарежьте тонкими пластинами и обжарьте их отдельно на сливочном масле до золотистого цвета.
Картофель, лук очистите. Картофель нарежьте на мелкие кубики, лук — на тонкие полукольца.
На дно кастрюли выложите сливочное масло и обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы и обжарьте 4-6 минут, затем выложите картофель, влейте воду, доведите до кипения и варите 15 минут.
Погружным блендером пробейте суп до однородной и гладкой консистенции, затем влейте сливки, поперчите, посолите, доведите до кипения и снимите с огня.
Разлейте суп по тарелкам, украсьте жареными грибами и посыпьте зеленью.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.