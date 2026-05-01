Рецепты
55
2 мин

Как приготовить густой и кремовый суп из брокколи и чеддера — блюдо от которого даже дети будут в восторге

Суп с брокколи и чеддером — кремовый, ароматный, с нежной текстурой и глубоким вкусом, поэтому если вы ищете идеальный рецепт для уютного вечера — это именно он.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
суп из брокколи и чеддера tiktok.com/@thesapor

Иногда лучшие рецепты — те, которые очень просто готовить, а на вкус они могут даже лучше чем в ресторане. Именно таким является суп с брокколи и чеддером — классика американской кухни, которая уже давно стала мировым фаворитом.

На странице The Sapor рассказали о рецепте, который легко повторить дома, но результат выглядит и смакует на уровне гастробара.

Ингредиенты

лук (мелко нарезанный)
1 шт.
шалот (мелко нарезанный)
1 шт.
чеснок (измельченный)
5 зубчиков
морковь (натёртая)
3 шт.
брокколи (соцветия, измельченные)
4 стакана
куриный бульон
4 стакана
молоко
2 стакана
жирные сливки
½ стакана
сыр чеддер (натертый)
3 стакана
бекон (нарезанный)
170 г
сливочное масло
3 ст. л.
мука
⅓ стакана
сушёный тимьян
2 ч. л.
чесночная приправа
2 ч. л.
луковая приправа
2 ч. л.
копчёная паприка
1 ч. л
мускатный орех
¼ ч. л.
кайенский перец
1 ч. л
соль
перец
Приготовление

  1. В большой кастрюле на среднем огне обжарьте бекон до хрустящего состояния.

  2. Выньте его и отложите, но оставьте жир в кастрюле.

  3. В жире от бекона обжарьте лук и шалот, готовьте 3-4 мин, пока они не станут мягкими и прозрачными.

  4. Добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд до появления яркого аромата.

  5. Добавьте сливочное масло и муку, хорошо перемешайте до образования однородной массы.

  6. Влейте куриный бульон и перемешайте.

  7. Добавьте морковь и брокколи.

  8. Накройте крышкой и варите примерно 15 мин, пока овощи не станут мягкими.

  9. Влейте молоко и сливки, хорошо перемешайте.

  10. Добавьте все специи и снова перемешайте до однородности.

  11. Накройте кастрюлю и оставьте суп томиться на медленном огне примерно 20 мин.

  12. Затем добавьте натертый сыр чеддер и обжаренный бекон.

  13. Перемешайте, пока сыр полностью не расплавится.

  14. Попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец.

Иногда именно такие простые, но продуманные рецепты становятся любимыми. Поэтому если хочется чего-то уютного, густого и по-настоящему вкусного, попробуйте приготовить это первое блюдо.

