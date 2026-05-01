Как приготовить густой и кремовый суп из брокколи и чеддера — блюдо от которого даже дети будут в восторге
Суп с брокколи и чеддером — кремовый, ароматный, с нежной текстурой и глубоким вкусом, поэтому если вы ищете идеальный рецепт для уютного вечера — это именно он.
Иногда лучшие рецепты — те, которые очень просто готовить, а на вкус они могут даже лучше чем в ресторане. Именно таким является суп с брокколи и чеддером — классика американской кухни, которая уже давно стала мировым фаворитом.
На странице The Sapor рассказали о рецепте, который легко повторить дома, но результат выглядит и смакует на уровне гастробара.
Ингредиенты
- лук (мелко нарезанный)
- 1 шт.
- шалот (мелко нарезанный)
- 1 шт.
- чеснок (измельченный)
- 5 зубчиков
- морковь (натёртая)
- 3 шт.
- брокколи (соцветия, измельченные)
- 4 стакана
- куриный бульон
- 4 стакана
- молоко
- 2 стакана
- жирные сливки
- ½ стакана
- сыр чеддер (натертый)
- 3 стакана
- бекон (нарезанный)
- 170 г
- сливочное масло
- 3 ст. л.
- мука
- ⅓ стакана
- сушёный тимьян
- 2 ч. л.
- чесночная приправа
- 2 ч. л.
- луковая приправа
- 2 ч. л.
- копчёная паприка
- 1 ч. л
- мускатный орех
- ¼ ч. л.
- кайенский перец
- 1 ч. л
- соль
-
- перец
-
Приготовление
В большой кастрюле на среднем огне обжарьте бекон до хрустящего состояния.
Выньте его и отложите, но оставьте жир в кастрюле.
В жире от бекона обжарьте лук и шалот, готовьте 3-4 мин, пока они не станут мягкими и прозрачными.
Добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд до появления яркого аромата.
Добавьте сливочное масло и муку, хорошо перемешайте до образования однородной массы.
Влейте куриный бульон и перемешайте.
Добавьте морковь и брокколи.
Накройте крышкой и варите примерно 15 мин, пока овощи не станут мягкими.
Влейте молоко и сливки, хорошо перемешайте.
Добавьте все специи и снова перемешайте до однородности.
Накройте кастрюлю и оставьте суп томиться на медленном огне примерно 20 мин.
Затем добавьте натертый сыр чеддер и обжаренный бекон.
Перемешайте, пока сыр полностью не расплавится.
Попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец.
Иногда именно такие простые, но продуманные рецепты становятся любимыми. Поэтому если хочется чего-то уютного, густого и по-настоящему вкусного, попробуйте приготовить это первое блюдо.