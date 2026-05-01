суп из брокколи и чеддера tiktok.com/@thesapor

Иногда лучшие рецепты — те, которые очень просто готовить, а на вкус они могут даже лучше чем в ресторане. Именно таким является суп с брокколи и чеддером — классика американской кухни, которая уже давно стала мировым фаворитом.

На странице The Sapor рассказали о рецепте, который легко повторить дома, но результат выглядит и смакует на уровне гастробара.

Ингредиенты лук (мелко нарезанный) 1 шт. шалот (мелко нарезанный) 1 шт. чеснок (измельченный) 5 зубчиков морковь (натёртая) 3 шт. брокколи (соцветия, измельченные) 4 стакана куриный бульон 4 стакана молоко 2 стакана жирные сливки ½ стакана сыр чеддер (натертый) 3 стакана бекон (нарезанный) 170 г сливочное масло 3 ст. л. мука ⅓ стакана сушёный тимьян 2 ч. л. чесночная приправа 2 ч. л. луковая приправа 2 ч. л. копчёная паприка 1 ч. л мускатный орех ¼ ч. л. кайенский перец 1 ч. л соль перец

Приготовление

В большой кастрюле на среднем огне обжарьте бекон до хрустящего состояния. Выньте его и отложите, но оставьте жир в кастрюле. В жире от бекона обжарьте лук и шалот, готовьте 3-4 мин, пока они не станут мягкими и прозрачными. Добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд до появления яркого аромата. Добавьте сливочное масло и муку, хорошо перемешайте до образования однородной массы. Влейте куриный бульон и перемешайте. Добавьте морковь и брокколи. Накройте крышкой и варите примерно 15 мин, пока овощи не станут мягкими. Влейте молоко и сливки, хорошо перемешайте. Добавьте все специи и снова перемешайте до однородности. Накройте кастрюлю и оставьте суп томиться на медленном огне примерно 20 мин. Затем добавьте натертый сыр чеддер и обжаренный бекон. Перемешайте, пока сыр полностью не расплавится. Попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец.

Иногда именно такие простые, но продуманные рецепты становятся любимыми. Поэтому если хочется чего-то уютного, густого и по-настоящему вкусного, попробуйте приготовить это первое блюдо.

