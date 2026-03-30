Как приготовить хачапури с творогом и сыром на сковороде
Отличный вариант для быстрого завтрака или ужина, через несколько минут на вашем столе будет золотистый хачапури с творогом и сыром, что тянется.
Для приготовления используйте любой сыр.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 80 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- творог
- 300 г
- сулугуни
- 200 г
- разрыхлитель
- 3 г
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- соль
- щепотка
Сулугуни натрите на крупную терку и разделите на две части: одну больше, другую меньше.
В миску выложите творог, яйца, соль, большую часть сулугуни, перемешайте, влейте растительное масло, просеянную муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешайте.
Дно сковороды, застелите пергаментной бумагой, выложите половину теста, разровняйте, затем посыпьте оставшимся сулугуни, сверху остальное тесто и разровняйте его.
Накройте крышкой и готовьте на малом огне 18-20 минут, периодически поднимайте крышку и удаляйте с нее конденсат.
Затем крышку снимите, сверху накройте пергаментом, тарелкой, переверните и перетяните лепешку с тарелки, с пергаментом обратно на сковороду, верхний пергамент снимите, снова накройте крышкой, удаляйте конденсат и готовьте еще 6-8 минут.
Советы:
Творог используйте любой жирности, мягкий.