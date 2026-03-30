Рецепты
82
1 мин

Как приготовить хачапури с творогом и сыром на сковороде

Отличный вариант для быстрого завтрака или ужина, через несколько минут на вашем столе будет золотистый хачапури с творогом и сыром, что тянется.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Хачапури с творогом и сыром на сковороде / © Credits

Для приготовления используйте любой сыр.

Ингредиенты

мука пшеничная
80 г
яйца куриные
3 шт.
творог
300 г
сулугуни
200 г
разрыхлитель
3 г
оливковое масло
2 ст. л.
соль
щепотка

  1. Сулугуни натрите на крупную терку и разделите на две части: одну больше, другую меньше.

  2. В миску выложите творог, яйца, соль, большую часть сулугуни, перемешайте, влейте растительное масло, просеянную муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешайте.

  3. Дно сковороды, застелите пергаментной бумагой, выложите половину теста, разровняйте, затем посыпьте оставшимся сулугуни, сверху остальное тесто и разровняйте его.

  4. Накройте крышкой и готовьте на малом огне 18-20 минут, периодически поднимайте крышку и удаляйте с нее конденсат.

  5. Затем крышку снимите, сверху накройте пергаментом, тарелкой, переверните и перетяните лепешку с тарелки, с пергаментом обратно на сковороду, верхний пергамент снимите, снова накройте крышкой, удаляйте конденсат и готовьте еще 6-8 минут.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности, мягкий.

