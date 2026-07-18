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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить холодный суп из свеклы

Очень простое, холодное блюдо со свеклой, огурцами, отварными яйцами, зеленью и кефиром.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Комментарии
Холодный суп из свеклы

Холодный суп из свеклы / © Credits

Этот суп из свеклы готовится без мясных продуктов, как раз то, что нужно для легкого, освежающего обеда в летнюю жару.

Ингредиенты

свекла
2 шт.
огурцы свежие
3 шт.
яйца
3 шт.
кефир 2,5%
500 мл
вода
300 мл
лимонная кислота
по вкусу
перец черный молотый
соль
зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)

  1. Свеклу помойте, залейте водой и отварите до готовности 40-45 минут, затем очистите и натрите на крупной терке.

  2. Огурцы также натрите на крупной терке.

  3. Яйца отварите 10 минут, с момента закипания, остудите, очистите и нарежьте средними кубиками.

  4. Зелень мелко измельчите.

  5. В кастрюлю выложите свеклу, огурцы, яйца, зелень, лимонную кислоту, затем влейте кефир, воду, посолите, добавьте перец черный молотый и перемешайте.

  6. Отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности.

  • Воду и кефир добавляйте до желаемой консистенции.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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