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Как приготовить холодный суп из свеклы
Очень простое, холодное блюдо со свеклой, огурцами, отварными яйцами, зеленью и кефиром.
Этот суп из свеклы готовится без мясных продуктов, как раз то, что нужно для легкого, освежающего обеда в летнюю жару.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- огурцы свежие
- 3 шт.
- яйца
- 3 шт.
- кефир 2,5%
- 500 мл
- вода
- 300 мл
- лимонная кислота
- по вкусу
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)
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Свеклу помойте, залейте водой и отварите до готовности 40-45 минут, затем очистите и натрите на крупной терке.
Огурцы также натрите на крупной терке.
Яйца отварите 10 минут, с момента закипания, остудите, очистите и нарежьте средними кубиками.
Зелень мелко измельчите.
В кастрюлю выложите свеклу, огурцы, яйца, зелень, лимонную кислоту, затем влейте кефир, воду, посолите, добавьте перец черный молотый и перемешайте.
Отправьте в холодильник на 1-2 часа.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.
Воду и кефир добавляйте до желаемой консистенции.