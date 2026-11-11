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Как приготовить хрустящие испанские крокеты из остатков запеченной курицы
Нежная сливочная начинка, насыщенный вкус запеченной курицы и золотистая хрустящая корочка — эти испанские крокеты могут стать любимым блюдом для всей семьи.
Иногда самые вкусные блюда получаются из продуктов, которые мы привыкли оставлять на потом или просто выбрасывать. Испанские крокеты — прекрасный пример такого кулинарного подхода. Их готовят из нежной густой массы на основе соуса бешамель, добавляют мясо, рыбу или овощи, а затем панируют и обжаривают до аппетитной корочки.
Фудблогер Эрик Лауерта предложил особый вариант с остатками запеченной курицы, её кожей и соусом из запечённых овощей.
Ингредиенты
остатки запеченной курицы вместе с кожей
соус из запеченных овощей
сливочное масло — 100 г
мука — 100 г
молоко — 1 л
соль
чёрный перец
Для панировки
мука
яйца
панировочные сухари
масло
Приготовление
В кастрюле растопите сливочное масло.
Добавьте муку и готовьте примерно 5 минут, постоянно помешивая.
Постепенно влейте молоко, тщательно перемешивайте массу, чтобы не образовались комочки.
Продолжайте готовить, пока соус не загустеет.
Отделите мясо от костей, измельчите его и вместе с кожей добавьте в соус.
Хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне ещё 10 мин.
Влейте соус от запеченных овощей и продолжайте готовить, пока масса не станет густой и кремообразной.
При необходимости добавьте соль и черный перец.
Переложите начинку на противень или в форму, разровняйте и оставьте в холодильнике на 12 часов.
Из хорошо охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или продолговатые крокеты.
Каждый кусочек поочередно обваляйте в муке, окуните в взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
Обжарьте крокеты в разогретом масле до равномерной золотистой корочки.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
Нежная начинка, аромат бешамеля и хрустящая панировка превращают обычные продукты в закуску, от которой трудно отказаться.