Как приготовить хрустящие испанские крокеты из остатков запеченной курицы

крокеты из запечённой курицы instagram.com_ericlahuerta / © Instagram

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Иногда самые вкусные блюда получаются из продуктов, которые мы привыкли оставлять на потом или просто выбрасывать. Испанские крокеты — прекрасный пример такого кулинарного подхода. Их готовят из нежной густой массы на основе соуса бешамель, добавляют мясо, рыбу или овощи, а затем панируют и обжаривают до аппетитной корочки.

Фудблогер Эрик Лауерта предложил особый вариант с остатками запеченной курицы, её кожей и соусом из запечённых овощей.

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Ингредиенты

остатки запеченной курицы вместе с кожей

соус из запеченных овощей

сливочное масло — 100 г

мука — 100 г

молоко — 1 л

соль

чёрный перец

Для панировки

мука

яйца

панировочные сухари

масло

крокеты из запечённой курицы instagram.com_ericlahuerta / © Instagram

Приготовление

В кастрюле растопите сливочное масло. Добавьте муку и готовьте примерно 5 минут, постоянно помешивая. Постепенно влейте молоко, тщательно перемешивайте массу, чтобы не образовались комочки. Продолжайте готовить, пока соус не загустеет. Отделите мясо от костей, измельчите его и вместе с кожей добавьте в соус. Хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне ещё 10 мин. Влейте соус от запеченных овощей и продолжайте готовить, пока масса не станет густой и кремообразной. При необходимости добавьте соль и черный перец. Переложите начинку на противень или в форму, разровняйте и оставьте в холодильнике на 12 часов. Из хорошо охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или продолговатые крокеты. Каждый кусочек поочередно обваляйте в муке, окуните в взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте крокеты в разогретом масле до равномерной золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Нежная начинка, аромат бешамеля и хрустящая панировка превращают обычные продукты в закуску, от которой трудно отказаться.

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