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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
16
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить хрустящие испанские крокеты из остатков запеченной курицы

Нежная сливочная начинка, насыщенный вкус запеченной курицы и золотистая хрустящая корочка — эти испанские крокеты могут стать любимым блюдом для всей семьи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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крокеты из запечённой курицы instagram.com_ericlahuerta

крокеты из запечённой курицы instagram.com_ericlahuerta / © Instagram

Иногда самые вкусные блюда получаются из продуктов, которые мы привыкли оставлять на потом или просто выбрасывать. Испанские крокеты — прекрасный пример такого кулинарного подхода. Их готовят из нежной густой массы на основе соуса бешамель, добавляют мясо, рыбу или овощи, а затем панируют и обжаривают до аппетитной корочки.

Фудблогер Эрик Лауерта предложил особый вариант с остатками запеченной курицы, её кожей и соусом из запечённых овощей.

Ингредиенты

  • остатки запеченной курицы вместе с кожей

  • соус из запеченных овощей

  • сливочное масло — 100 г

  • мука — 100 г

  • молоко — 1 л

  • соль

  • чёрный перец

Для панировки

  • мука

  • яйца

  • панировочные сухари

  • масло

крокеты из запечённой курицы instagram.com_ericlahuerta / © Instagram

крокеты из запечённой курицы instagram.com_ericlahuerta / © Instagram

Приготовление

  1. В кастрюле растопите сливочное масло.

  2. Добавьте муку и готовьте примерно 5 минут, постоянно помешивая.

  3. Постепенно влейте молоко, тщательно перемешивайте массу, чтобы не образовались комочки.

  4. Продолжайте готовить, пока соус не загустеет.

  5. Отделите мясо от костей, измельчите его и вместе с кожей добавьте в соус.

  6. Хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне ещё 10 мин.

  7. Влейте соус от запеченных овощей и продолжайте готовить, пока масса не станет густой и кремообразной.

  8. При необходимости добавьте соль и черный перец.

  9. Переложите начинку на противень или в форму, разровняйте и оставьте в холодильнике на 12 часов.

  10. Из хорошо охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или продолговатые крокеты.

  11. Каждый кусочек поочередно обваляйте в муке, окуните в взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

  12. Обжарьте крокеты в разогретом масле до равномерной золотистой корочки.

  13. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Нежная начинка, аромат бешамеля и хрустящая панировка превращают обычные продукты в закуску, от которой трудно отказаться.

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