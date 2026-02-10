- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить хрустящие картопляники — простой рецепт
Эти котлеты сочетают нежную картошку, сочную колбаску, тягучий сыр и золотистую корочку — идеальный баланс вкуса и комфорта.
Картофельные котлеты — одно из тех блюд, которые умеют объединять всю семью за одним столом. Они быстро готовятся, не требуют сложных ингредиентов и позволяют проявить фантазию. Секрет настоящего наслаждения заключается в сочетании сочной начинки, свежей зелени и хрустящей корочки, которая сохраняет тепло и аромат внутри. На странице Tasty Storiesрассказали о рецепте, который сочетает традиции и современный акцент: картопляники с колбаской салями и сыром.
Ингредиенты
Тесто
Картофель 500-600 г
Колбаса салями или охотничьи колбаски 200 г
Твердый сыр 100 г
Укроп или петрушка по 3 веточки
Яйцо 1 шт.
Соль
Масло гхи
Панировка
Мука
Яйцо 2 шт.
Панировочные сухари
Приготовление
Картофель отвариваем в подсоленной воде до полной готовности. Затем отцеживаем и разминаем в пюре.
Добавляем в пюре нарезанную колбаску, натертый твердый сыр, измельченную зелень, яйцо и соль.
Все тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Из полученной массы формируем небольшие котлетки, которые легко будут держать форму во время жарки.
Каждую котлету обваливаем в три этапа: мука, венчиком взбитое яйцо и панировочные сухари. Эта техника гарантирует золотистую хрустящую корочку.
Разогреваем масло гхи на сковороде. Жарим котлеты с обеих сторон до золотистого цвета. Время жарки зависит от размера котлет, обычно 3-4 мин на каждую сторону.
Подача
Подавать картопляники лучше сразу после жарки, чтобы корочка оставалась хрустящей. Дополнить можно свежей зеленью или легким соусом на основе сметаны или йогурта.
Хрустящие картофельные котлеты — идеальный вариант для уютного вечера или быстрого семейного обеда. Они сочетают текстуры и вкусы, которые всегда поднимают настроение.