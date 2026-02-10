ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить хрустящие картопляники — простой рецепт

Эти котлеты сочетают нежную картошку, сочную колбаску, тягучий сыр и золотистую корочку — идеальный баланс вкуса и комфорта.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
картофельные котлеты instagram.com_tastystories.feed

картофельные котлеты instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Картофельные котлеты — одно из тех блюд, которые умеют объединять всю семью за одним столом. Они быстро готовятся, не требуют сложных ингредиентов и позволяют проявить фантазию. Секрет настоящего наслаждения заключается в сочетании сочной начинки, свежей зелени и хрустящей корочки, которая сохраняет тепло и аромат внутри. На странице Tasty Storiesрассказали о рецепте, который сочетает традиции и современный акцент: картопляники с колбаской салями и сыром.

Ингредиенты

Тесто

  • Картофель 500-600 г

  • Колбаса салями или охотничьи колбаски 200 г

  • Твердый сыр 100 г

  • Укроп или петрушка по 3 веточки

  • Яйцо 1 шт.

  • Соль

  • Масло гхи

Панировка

  • Мука

  • Яйцо 2 шт.

  • Панировочные сухари

Приготовление

  1. Картофель отвариваем в подсоленной воде до полной готовности. Затем отцеживаем и разминаем в пюре.

  2. Добавляем в пюре нарезанную колбаску, натертый твердый сыр, измельченную зелень, яйцо и соль.

  3. Все тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

  4. Из полученной массы формируем небольшие котлетки, которые легко будут держать форму во время жарки.

  5. Каждую котлету обваливаем в три этапа: мука, венчиком взбитое яйцо и панировочные сухари. Эта техника гарантирует золотистую хрустящую корочку.

  6. Разогреваем масло гхи на сковороде. Жарим котлеты с обеих сторон до золотистого цвета. Время жарки зависит от размера котлет, обычно 3-4 мин на каждую сторону.

Подача

Подавать картопляники лучше сразу после жарки, чтобы корочка оставалась хрустящей. Дополнить можно свежей зеленью или легким соусом на основе сметаны или йогурта.

Хрустящие картофельные котлеты — идеальный вариант для уютного вечера или быстрого семейного обеда. Они сочетают текстуры и вкусы, которые всегда поднимают настроение.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie