Картофельные котлеты — одно из тех блюд, которые умеют объединять всю семью за одним столом. Они быстро готовятся, не требуют сложных ингредиентов и позволяют проявить фантазию. Секрет настоящего наслаждения заключается в сочетании сочной начинки, свежей зелени и хрустящей корочки, которая сохраняет тепло и аромат внутри. На странице Tasty Storiesрассказали о рецепте, который сочетает традиции и современный акцент: картопляники с колбаской салями и сыром.

Ингредиенты

Тесто

Картофель 500-600 г

Колбаса салями или охотничьи колбаски 200 г

Твердый сыр 100 г

Укроп или петрушка по 3 веточки

Яйцо 1 шт.

Соль

Масло гхи

Панировка

Мука

Яйцо 2 шт.

Панировочные сухари

Приготовление

Картофель отвариваем в подсоленной воде до полной готовности. Затем отцеживаем и разминаем в пюре. Добавляем в пюре нарезанную колбаску, натертый твердый сыр, измельченную зелень, яйцо и соль. Все тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Из полученной массы формируем небольшие котлетки, которые легко будут держать форму во время жарки. Каждую котлету обваливаем в три этапа: мука, венчиком взбитое яйцо и панировочные сухари. Эта техника гарантирует золотистую хрустящую корочку. Разогреваем масло гхи на сковороде. Жарим котлеты с обеих сторон до золотистого цвета. Время жарки зависит от размера котлет, обычно 3-4 мин на каждую сторону.

Подача

Подавать картопляники лучше сразу после жарки, чтобы корочка оставалась хрустящей. Дополнить можно свежей зеленью или легким соусом на основе сметаны или йогурта.

Хрустящие картофельные котлеты — идеальный вариант для уютного вечера или быстрого семейного обеда. Они сочетают текстуры и вкусы, которые всегда поднимают настроение.